Pytania i odpowiedzi: to warto wiedzieć o nowych zasadach i ograniczeniach dotyczących wirusa

Już od ponad tygodnia musimy przestrzegać nowych zasad i ograniczeń wprowadzonych przez rząd. W tym czasie pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Publikujemy najczęstsze pytania Polaków i odpowiedzi przygotowane przez Serwis Internetowy Rzeczypospolitej Polskiej. SKLEPY, TARGOWISKA I PLACÓWKI POCZTOWE – W sklepie mamy 7 kas. Czy to znaczy, że na terenie sklepu może być 21 osób, włącznie z obsługą? Czy pracownicy sklepów wliczają się do tego działania? – Nie. Zasada “maksymalnie 3 razy więcej osób niż kas” dotyczy tylko klientów danego sklepu czy punktu usługowego. Dlatego też w opisanym sklepie może się znaleźć 21 osób plus obsługa. – Czy jeśli w sklepie są 4 kasy, ale na stałe działają tylko 3, to znaczy, że na terenie mojego sklepu może się znajdować maksymalnie 9 osób? Czy 12? – W takim przypadku w sklepie może być maksymalnie 12 osób (plus obsługa). Zawsze przy obliczaniu bierze się pod uwagę liczbę wszystkich kas – również tych aktualnie nieczynnych. – Dlaczego tylko osoby po 65. roku życia mogą robić zakupy między 10:00 a 12:00? – Osoby starsze są najbardziej narażone z powodu koronawirusa. Dlatego też chcemy ograniczyć ich kontakt z pozostałymi osobami. To czas, aby zrealizować zakupy bez kontaktu z innymi osobami, które mogą zarażać. Osoby powyżej 65. roku życia mogą robić zakupy też w innych godzinach, ale te dwie godziny są specjalnym czasem do realizacji ich potrzeb. – Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów? – Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Natomiast zalecamy, żeby również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki. Obowiązek ten wprowadzamy od 2 kwietnia 2020 r. – Dlaczego należy nosić rękawiczki w sklepie? zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Pamiętaj! Po zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, a także dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc rękawiczki. – Czy osoby poniżej 65. roku życia będą mogły wejść do sklepu w godzinach 10:00-12:00? – Noszenie rękawiczek w miejscach publicznychzmniejsza ryzyko zakażeniakoronawirusem. Pamiętaj! Po zdjęciu rękawiczek należy umyć ręce, a także dbać o to, aby nie dotykać twarzy, nosząc rękawiczki. – Nie. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. WYJŚCIA Z DOMU ORAZ PRZEMIESZCZANIE SIĘ – Czy mogę wyjść na spacer? – Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum. Traktujmy możliwość wyjścia na zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. – Mój syn ma 16 lat. Czy nie może beze mnie wyjść na ulicę? – Nie, nie może. Wszystkie osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. Ponadto podkreślamy, że każdego obowiązuje zasada, że opuszczenie domu możliwe jest tylko w trzech przypadkach: a/ dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. b/ wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. c/ załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. – Czy mogę iść na spacer do lasu lub jechać tam rowerem, skoro parki są zamknięte? – Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie i nie narażać się na ryzyko zachorowania. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe. – Czy będę mógł wejść do parku, gdy nie będzie w nim ludzi? – Nie. Wprowadzamy całkowity zakaz poruszania się po parkach, bulwarach, ogródkach jordanowskich, ogrodach botanicznych i zoologicznych. – Mam podopiecznego, który jeździ na wózku inwalidzkim. W jaki sposób mam zachować odstęp 2 metrów od niego, skoro to ja prowadzę wózek? – Z obowiązku utrzymania właściwej odległości od drugiej osoby zwolnieni są opiekunowie dzieci lub osób niepełnosprawnych. – Jestem prywatnym przewoźnikiem – jeżdżę busem. Jakie ograniczenia na mnie ciążą? – Od 2 kwietnia prywatni przewoźnicy muszą stosować zasady, które w związku z koronawirusem stosuje już publiczny transport zbiorowy. Oznacza to, że kierowca prywatnego autokaru lub busa może w jednym czasie przewieźć tyle pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe. Jeśli w busie przewoźnika prywatnego jest 20 miejsc siedzących, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób. – Czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca? – Tak. Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych. USŁUGI – Czy jeżeli ktoś prowadzi zakład kosmetyczny w domu/z dojazdem do klienta, czy może kontynuować pracę? – Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, salony tatuażu, piercingu i wykonujące usługi kosmetyczne. Nie będzie można realizować również tych usług poza salonami – np. poprzez wizyty w domach. źródło: gov.pl