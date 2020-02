Uwaga! IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, w porywach nawet do 100 km/h

IMGW wydało ostrzeżenie dla naszego rejonu. Meteorolodzy przewidują silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego-zachodu. Wiać ma od godz. 13.00 w sobotę (22 luty 2020 r.) do godz. 3.00 w niedzielę (23 luty 2020 r.).

W niedzielę po południu, wieczorem i w nocy też prognozuje się wystąpienie silnego wiatru. Prędkość wiatru w niedzielę może się wahać od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Silny wiatr może nam towarzyszyć do poniedziałku rano (24 lutego 2020 r., do godz. 7.30).

źródło: pogodynka.pl