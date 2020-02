W najnowszym numerze: Uwaga na darmowe badania. Trzy samochody w rowach. Największa inwestycja w historii Wołowa.

O tym przeczytasz w tym numerze Kuriera Gmin:

Uwaga na darmowe badania i “super oferty” na sanatorium

– Zapraszam na badanie, u mnie można się tylko zarejestrować na konkretną godzinę. Więcej informacji na miejscu. Tyle dowiedzieliśmy się przez telefon próbując skorzystać z bezpłatnej oferty przedstawianej mieszkańcom naszego powiatu. Wszystko ma się odbyć 10 lutego. Miesiąc temu podobne badania zakończyły się pretensjami do firmy, która po nim oferowała maty masujące za 16 tys. zł. Teraz będą sanatoria. Czytaj dalej tutaj.

Trzy samochody rowach

Do dwóch groźnych zdarzeń drogowych doszło w przeciągu trzech dni. 30 stycznia dwa auta wylądowały w rowach, po zderzeniu czołowym. Z kolei 1 lutego samochód osobowy wypadł z drogi i również przejechał przez przydrożny rów. Czytaj dalej tutaj.

Rusza budowa: kolejne ronda i ścieżki rowerowe

Po wielu próbach rozstrzygnięto przetarg na trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Będzie nowa organizacja ruchu, zostaną wybudowane dwa kolejne ronda oraz sieć ścieżek rowerowych. Ta największa w historii inwestycja warta ponad 20 mln zł to wspólne zadanie gminy, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego. Czytaj dalej tutaj.

Walka Wołowa i Brzegu Dolnego o szpital. A starosta milczy!

Kto odpowiada za służbę zdrowia w powiecie wołowskim? Mimo że jest to ustawowe zadanie powiatu i starosty, wygląda na to, że nikt z rządzących nie chce wziąć odpowiedzialności za bieg wydarzeń. – Panowie, bądźcie w końcu mężczyznami i dojdźcie do porozumienia dla dobra mieszkańców! – Apelują pacjenci ze wszystkich gmin. Szpital ma ponad 5 mln zł długu, a Janusz Dziarski woli studniówki zamiast spotkania ze wspólnikiem PCM. Czytaj dalej tutaj.

Nowy prezes, nowe “porządki śmieciowe”?

Bartosz Grant, został nowym prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie. Do tej pory zastępował Danutę Jelec, która przeszła na emeryturę. O zmianach w gospodarce śmieciowej, które czekają mieszkańców rozmawiamy z nowo powołanym szefem PGK.

– Od 1 lutego kieruje pan Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, został pan jej prezesem. Jakie zmiany szykuje pan w spółce?

– W Przedsiębiorstwie szykuje się duża reorganizacja, nie jest to spowodowane tylko i wyłącznie objęciem przeze mnie funkcji lecz w dużej mierze jest to reorganizacja wymuszona przez nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wraz z poprzednią Panią Prezes Danutą Jelec od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tych zmian. W mojej pracy chciałbym w głównej mierze skupić się na zaspakajaniu potrzeb naszych mieszkańców. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest spółką gminną, to my jesteśmy dla mieszkańców – nie odwrotnie. Czytaj dalej tutaj.

Nie będzie pijalni nad Juszką

Gmina Wołów opublikowała raport z konsultacji społecznych w sprawie wydzielenia miejsca w mieście, w którym nie obowiązywałby zakaz spożywania alkoholu. Jakie są dokładne wyniki i wnioski? Czytaj dalej tutaj.

Podwyżkę pensji i 500 plus… oddamy

Nie ma nic za darmo. Wzrost podwyżek płacy minimalnej odbił się na naszych kieszeniach. Od nowego roku więcej płacimy za prąd, przedsiębiorcy za ZUS, a dodatkowo wszyscy dostajemy po kieszeni kupując produkty spożywcze. Nawet 500 plus przestaje cieszyć, bo szybko przychodzi i szybko wychodzi z naszego konta. Czytaj dalej tutaj.

Nowy komisariat, nowe zasady pracy?

Od końca kwietnia ubiegłego roku trwa remont budynku policji w Brzegu Dolnym. Obiekt wygląda coraz bardziej imponująco. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia prac i czy coś się zmieni w pracy komisariatu? Czytaj dalej tutaj.

To i więcej wiadomości w najnowszym numerze tygodnik powiatu wołowskiego. Najświeższe wydanie Kuriera Gmin, do pobrania na eprasie, papierowe wydanie do kupienia w twoim kiosku. Link do eprasy ➡️ https://eprasa.pl/news/kurier-gmin