Wszystkie wypłaty z ZUS są w terminie

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur. Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.



– To szczególnie ważna informacja dla naszych seniorów, dla których pieniądze z ZUS są najczęściej jedynymi, jaki dostają, więc ich chcę przede wszystkim uspokoić. Nie ma także żadnych zagrożeń dla wypłat zasiłków chorobowych, rent czy zasiłków opiekuńczych, więc to także dobra informacja i dla pracowników i pracodawców – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw. Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek – dodaje rzeczniczka.

Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie trzeba, więc, podobnie jak w ubiegłym roku, składać żadnych wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020r. Całkowity koszt dodatkowego emerytur to prawie 12 mld zł. Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.

– W minioną środę (18 marca) ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów. Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach – zachęca Kowalska-Matis.

Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci – 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa dolnośląskiego

