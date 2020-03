Zostajesz w domu z dzieckiem? – Wniosek o zasiłek wyślij do ZUS online

Osoba, która chce otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówki opiekuńczej, powinna poinformować o tym swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej https://www.zus.pl/

To oznacza, że w firmach, które zatrudniają powyżej 20 osób wniosek należy wysłać (złożyć) bezpośrednio u pracodawcy, czyli w swoim macierzystym zakładzie pracy. Dotyczy to zarówno osób na umowie o pracę jak i umowie zlecenia. W przypadku firm zatrudniających mniej niż 20 osób wniosek powinien być złożony bezpośrednio w ZUS. Dotyczy to także osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

– Właściciel małej firmy przesyła (składa) wniosek bezpośrednio do ZUS zarówno za siebie samego, jeśli jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, jeśli ich zatrudnia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tej sytuacji wizyta w placówkach Zakładu nie jest potrzebna. Dokumenty można także składać w specjalnych skrzynkach, które są wystawione w każdej placówce ZUS tak, aby nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Wystawienie skrzynek to efekt zalecenia sanepidu polegającego na tym by unikać dużych skupisk ludzi. Zasada, że w salach obsługi klientów ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób została wprowadzona dla bezpieczeństwa klientów i pracowników.

– Przypominam, że firmy zatrudniające powyżej pięciu pracowników mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS, więc w ich przypadku nie ma najmniejszego problemu z wysłaniem wniosków online – zapewnia rzeczniczka.

Firmy mniejsze nie mają takiego obowiązku, ale mają taką możliwość. Jeśli więc do tej pory osoby prowadzące małe firmy lub jednoosobową działalność gospodarczą swojego konta na PUE ZUS nie założyły powinny to teraz zrobić.

Najlepiej konto założyć przez swój profil zaufany gdyż wtedy nie jest konieczna wizyta w ZUS lub innym urzędzie żeby potwierdzić swoją tożsamość – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka „bezpieczna” ścieżka jest konieczna gdyż po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) – wyjaśnia.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli ma się konto w np. banku, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajduje się na stronie profilu zaufanego), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić

się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku i nie wchodzi w limit ustawowych 60 dni „opieki nad dzieckiem”.

Cały czas działa specjalna infolinia pod numerem 22 560 16 00 – dla osób, które potrzebują informacji na temat m.in. rent i emerytur, spraw składkowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, w tym dodatkowego zasiłku w związku z koronawirusem. Konsultanci są dostępni w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7–18).

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwa po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.