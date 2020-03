ZUS pomoże przedsiębiorcom

Informacja prasowa od ZUS

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Już teraz przedsiębiorcy mogą wysyłać elektronicznie do ZUS wnioski o odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. lub zawieszenie na trzy miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o trzy miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Wnioski można pobrać ze strony https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

– Właściciele firm składają jeden tylko dokument, w którym dodatkowo zawarte jest oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirusa wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności – mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– To pierwszy krok, który robimy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób to bardzo trudny czas. Cały czas istnieje także możliwość zawieszenie działalności firmy, co skutkuje brakiem konieczności opłacania skąd. Przypomnę, że zawieszenie działalności wymaga wniosku CEDIG dostarczonego do urzędu miasta – dodaje.

Wniosek do ZUS w sprawie odroczenia płatności można złożyć poprzez PUE, wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać na specjalny adres e-mail oddziału ZUS (wykaz dostępny na stronie internetowej ZUS). Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie dotyczy wyłącznie składek za czas od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć to również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r. Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca musi więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jakie składki można odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Co trzeba zrobić?

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na stronie internetowej możesz pobrać wniosek dla osób nieprowadzących pełną księgowość lub nie nieprowadzących pełnej księgowości. Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą. Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera. We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek?

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wyśle Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz przekazać z powrotem do ZUS. Złóż je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb), i na tej podstawie ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

ADRESY EMAIL, NA KTÓRE NALEŻY WYSYŁAĆ DOKUMENTY:

Legnica: doradca_ds_ulg_i_umorzen_legnica@zus.pl

Wałbrzych: doradca_ds_ulg_i_umorzen_walbrzych@zus.pl

Wrocław: doradca_ds_ulg_i_umorzen_wroclaw@zus.pl

Gdy nie spełnisz warunków

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Ci ulgi. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Specjalna infolinia dla przedsiębiorców: 22 290 87 02 (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców)

