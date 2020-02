W najnowszym numerze: Brawo mieszkańcy powiatu! Oliwia i Józio walczą dzięki Wam o życie

Brawo mieszkańcy powiatu! Oliwia i Józio walczą dzięki Wam o życie

Znów stanęliśmy na wysokości zadania! Okazuje się, że jesteśmy skorzy do pomocy w obliczu tragedii. Ponad 143 tys. zł zebrali mieszkańcy naszego powiatu na leczenie Oliwii Szewczyk z Wołowa, która zmaga się z nowotworem. Pomogliście też Józiowi Żelaznemu. Ale w potrzebie są także inni. Czytaj dalej -> tutaj.

Możesz zagłosować, czy chcesz, aby Wińsko odłączyło się od powiatu wołowskiego

Gdzie będą punkty, miejsca w których mieszkańcy będą mogli oddać głos? – Jeszcze je ustalmy – informował w ubiegły piątek radnych podczas sesji rady powiatu starosta Janusz Dziarski. Jak stwierdził, rozmowy z wójt Jolanta Krysowatą- Zielnicą są trudne, dlatego nie można dogadać się co do ustalenia takich punktów na terenie Wińska. Czytaj dalej -> tutaj.

Były starosta Maciej Nejman: mam prawo oceniać

Rozmowa z Maciejem Nejmanem, byłym starostą powiatu wołowskiego, obecnie radnym ugrupowania Powiatowe Porozumienie Wspólnota



– Jak się siedzi po drugiej stronie stołu i ocenia?

– Teoretycznie wygodniej jest oceniać, a najłatwiej krytykować. Jednak mając doświadczenie starosty z dwóch kadencji uważam, że mam prawo oceniać to, co obecnie się dzieje, albo raczej nie dzieje. Z ubolewaniem patrzę na kierunek w jakim zmierza polityka starostwa. Pogarszająca się, z miesiąca na miesiąc, sytuacja Powiatowego Centrum Medycznego to nie jedyna bolączka naszej społeczności, bo trzeba pamiętać o pogłębiających się problemach jednostek oświatowych i próbie rozbicia powiatu przez Wójt Wińska. Jako radny pytam i oczekuję odpowiedzi, bo niestety widzę bierność obecnego starosty i jego koalicjantów. Liczę, że moja krytyka okaże się konstruktywna i w powiecie coś pozytywnego w końcu się wydarzy. Czytaj dalej -> tutaj.

Naćpany syn znęcał się nad ojcem

Policjanci wyjechali do rodzinnej kłótni. Na miejscu zatrzymali młodego mężczyznę pod wpływem narkotyków, który znęcał się nad własnym ojcem. Czytaj dalej -> tutaj.

Płonęło auto w środku nocy

Dwa nietypowe zdarzenia drogowe miały miejsce w powiecie. Do jednego doszło w środku nocy w Brzegu Dolnym, do drugiego w Wołowie nad ranem. Czytaj dalej -> tutaj.

Połamane drzewa, zerwane dachówki, brak prądu

Niż Julia 23 lutego przeszedł przez Dolny Śląsk. Silny deszcz i wiatr dały się we znaki mieszkańcom naszego powiatu. Wichura łamała drzewa, wyrywała dachówki, zrywała linie energetyczne. Czytaj dalej -> tutaj.

Czarny dym z komina PCC Rokita S.A.

Do wielu rzeczy od strony PCC Rokita S.A. jesteśmy już przyzwyczajeni, w końcu tyle lat życia obok siebie, ale czasem jeszcze bywamy zaskoczeni. Czytaj dalej -> tutaj.

Brzeg Dolny ma oficjalnie Komendanta Komisariatu Policji

Podinspektor Grzegorz Zarwański, do tej pory pełniący obowiązki komendanta komisariatu policji w Brzegu Dolnym, został mianowany na komendanta. Czytaj dalej -> tutaj.

Dziki grasują na działkach w Wołowie

Nie mają dobrych dni wołowscy działkowcy. Po pladze kradzieży w altankach, o której pisaliśmy niedawno, pojawiły się inne kłopoty. Działki pustoszą dziki. Zryte są trawiaste alejki, zniszczone ogrodzenia. Cała praca działkowców poszła na marne. Do walki ze szkodnikami stanął prezes ogrodów działkowych z Wołowa, Witold Stankiewicz. Czytaj dalej -> tutaj.

Zamiast cisów na cmentarzu, Rokita powinna posadzić drzewa

Temat wycinki ponad 3000 drzew poruszył wielu mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych mieszkających na osiedlu Fabrycznym, albowiem to właśnie ono zostało pozbawione kawałka zieleni, oddzielającej miasto od zakładu chemicznego PCC Rokita S.A. Czytaj dalej -> tutaj.

Kiedy kurier puka do drzwi

Na “kupuję i płacę” zakupy internetowe się nie kończą! Istotnym elementem jest również dostawa, o której warto wiedzieć więcej. Kto jest odpowiedzialny za przesyłkę? Czy trzeba ją sprawdzić przy odbiorze? Do kiedy można spisać protokół szkody? Odpowiedź na te i inne pytania przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie. Czytaj dalej -> tutaj.

