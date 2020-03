W najnowszym numerze: Koronawirus w powiecie wołowskim? Szkoły będą zamknięte

Koronawirus w powiecie wołowskim? Szkoły będą zamknięte

W sobotę po południu mieszkaniec powiatu wołowskiego sam zgłosił się na izbę przyjęć wołowskiego szpitala. Z racji zawodu pracował poza granicami kraju. Dyżurni lekarze zdecydowali o przetransportowaniu go do wrocławskiego szpitala przy ulicy Koszarowej. Tymczasem rząd zdecydował o zamknięciu szkół na dwa tygodnie. Czytaj dalej tutaj.

Pięć wypadków samochodowych tylko w cztery dni

W ubiegłym tygodniu na terenie naszego powiatu doszło aż do pięć zdarzeń drogowych. Udział brało w nich siedem samochodów osobowych, bus dostawczy oraz autobus, w których podróżowało łącznie 15 osób. A wszystko to wydarzyło się od wtorku do piątku, dzień po dniu. Czytaj dalej tutaj.

W Rokicie mierzą pracownikom temperaturę

Największy zakład przemysłowy w naszym regionie, a więc i największy pracodawca, musi zmierzyć się z koronawirusem. Czytaj dalej tutaj.

Jeszcze tylko do piątku można głosować w sprawie wyjścia Wińska z powiatu

Trwa prężenie muskułów w powiecie wołowskiego. PiS i starosta Janusz Dziarski wezwali mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych za pozostaniem Wińska w powiecie wołowskim. Samorządowcy i lokalne osobistości chwalą się udziałem w konsultacjach. Wójt Jolanta Krysowata żartuje z akcji powiatu wołowskiego na Facebooku, wskazując kolejne argumenty za przejściem Wińska do powiatu lubińskiego. Czytaj dalej tutaj.

Nowe stawki za wywóz śmieci. Jest bardzo drogo!

Podwyżka cen za śmieci w gminie Wołów stała się faktem. Radni przyjęli uchwałę, która reguluje naliczanie nowych stawek za gospodarowanie odpadami. W dodatku będą mieli na wyposażeniu aparat fotograficzny i będą fotografować nieposegregowane odpady, aby ścigać winowajców. Za błędy zapłacą całe wspólnoty.

O szczegóły nowych przepisów i stawek zapytaliśmy obecnego prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie, Bartosza Granata.

Jak będzie sprawdzane wywiązywanie się z nowego obowiązku? Kto będzie to robił? Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej mają największą wiedzę w zakresie segregacji odpadów. To również oni uczestniczą w odbiorze odpadów. W związku z powyższym sugerowałbym, aby gmina Wołów powierzyła zadanie kontroli spółce. Pracownicy mieliby za zadanie wybiórczo sprawdzać zawartość pojemników i weryfikować czy dana nieruchomość prawidłowo segreguje. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia nieprawidłowości spółka prześle informację do gminy Wołów, która będzie mogła nałożyć karę. Czytaj dalej tutaj. Puchar Polski w Taekwon-do. Dolnobrzeżanie wywalczyli 3 medale!

Jeden srebrny i dwa brązowe medale wywalczyli zawodnicy Avasatare podczas Pucharu Polski Taekwon-do w Nowej Rudzie. Od 28 lutego do 1 marca na matach w Centrum Turystyczno-Sportowym rywalizowało ponad 300 zawodniczek i zawodników z 42 klubów sportowych z całej Polski. Czytaj dalej tutaj. Ostra akcja policji przeciw piratom drogowym

Wołowska drogówka przeprowadzała kaskadowy pomiar prędkości. Była to akcja ogólnopolska. W naszym powiecie, tylko w ciągu jednego dnia, policjanci odnotowali 15 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości, a dwóm osobom zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. To nie wszystkie przewinienia kierowców ujawnione w tym dniu. Czytaj dalej tutaj. Nagrali pirata drogowego, policja już go szuka

W sieci od 26 lutego krąży nagarnie wideo z Wołowa, na którym widać było, jak samochód osobowy przejeżdża przez przejście dla pieszych w taki sposób, że zagraża innym uczestnikom ruchu oraz pieszym. Nagrasz drogowego wariata, wyślij wideo na adres: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl – apeluje policja. Czytaj dalej tutaj.

Ukradł, żeby mieć na alkohol

Wołowskim policjantom zgłoszono zaginięcie cennego roweru. Złodzieja udało się złapać, a rower odzyskać. Złodziejem zajmie się sąd. Czytaj dalej tutaj.

Policjantki z Wołowa uratowały wrocławianina

Dwie policjantki z Wołowa, które wracały do swojej jednostki ze szkolenia służbowego odbywającego się we Wrocławiu, uratowały nieprzytomnego mężczyznę, który leżał na przystanku. Do pomocy przybiegł też ratownik medyczny, który przechodził przypadkiem w okolicy. Czytaj dalej tutaj.