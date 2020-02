W najnowszym numerze: Podejrzewają, że zabiła psa. “Żeby odegrać się na byłym mężu”?

Podejrzewają, że zabiła psa. “Żeby odegrać się na byłym mężu”?

W zeszły weekend portale społecznościowe i informacyjne obiegła wiadomość o zagłodzeniu na śmierć psa w Wołowie. Co faktycznie się stało? To wyjaśni śledztwo, ale informacje Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt wydają się już dziś wstrząsające. Czytaj dalej tutaj.

Czy Dolnobrzeżanie jeszcze istnieją?

Rozmowa z Kamilem Jeżyną, radnym i członkiem zarządu Rady Powiatu z ugrupowania Dolnobrzeżanie



– Wierzy Pan w to, że Wińsko wyjdzie z powiatu wołowskiego?

– To nie jest kwestia wiary, ale realnej oceny faktów. Uważam, że ten ruch jest nikomu niepotrzebny, jak zupełnie niepotrzebne było nawoływanie do wyjścia z powiatu przez Gminę Brzeg Dolny kilka lat temu. Gdyby nie to, być może dzisiaj nie byłoby takich ruchów po stronie Gminy Wińsko. Jeśli do wyjścia z powiatu przez Wińsko by doszło, oznaczałoby to zapewne jego likwidację, która przyniosłaby bardzo znaczące i w mojej ocenie niekorzystne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców powiatu, w tym dla mieszkańców Brzegu Dolnego. Czytaj dalej tutaj.

Spalił ubrania dla potrzebujących

W ostatnich dniach strażacy mieli mnóstwo pracy. Największy pożar był w Uskorzu Wielkim. Najwięcej kontrowersji wzbudziło spalenie ubrań skradzionych z szafy dla potrzebujących. Czytaj dalej tutaj.

Nowa książka o Wołowie: dla mieszkańców i polityków. Każdy może wyciągnać wnioski

Wołów. Historia miasta – ta nowa publikacja licząca ponad 500 stron ukazała się nakładem 1000 sztuk. Dzieło zaczyna się od pradziejów, przez średniowiecza, po wojny, PRL i kończy na czasach współczesnych. Spotkanie z autorami i inicjatorami powstania książki miało miejsce w Wołowskim Ośrodku Kultury. – To książka o miejscu i ludziach – mówili zgodnie autorzy publikacji. Czytaj dalej tutaj.

Ludzie wyjeżdżają i umierają! Tak wygladają nasze Gminy

Statystyki ogólnopolskie są nieubłagane. Większość miast się wyludnia. W naszych gminach też ciągle ubywa mieszkańców, a zgony przewyższają liczę urodzeń. Najgorzej jest w Wińsku, najlepiej w Brzegu Dolnym. Czytaj dalej tutaj.

Kręgielnia gotowa na otwarcie

Długo wyczekiwana przez mieszkańców kręgielnia ma rozpocząć swoją działalność. Kiedy? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale gmina informuje, że będzie to pierwszy kwartał tego roku. Czytaj dalej tutaj.

Potrzebny lek ratujący życie!

Oliwia Szewczyk z Wołowa potrzebuje bardzo drogiego leku. 23 – latka była leczona przez 2,5 roku na inną chorobę. Lekarze nie rozpoznali choroby i rodzaju nowotworu. Jej stan pogorszył się po źle dobranej chemii. Zaczęły się przerzuty. Ostatnią szansą dla Oliwii jest drogi lek. Czytaj dalej tutaj.

Dzikie wysypisko na ul. Wodnej

To już kolejny raz gdy mieszkańcy ulicy Wodnej w Brzegu Dolnym skarżą się hałdy śmieci. Czytaj dalej tutaj.

5 lat w więzieniu za pobicie

Policjantom z Brzegu Dolnego udało się ustalić tożsamość i zatrzymać dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie innego mężczyzny na terenie Brzegu Dolnego. Jeden może trafić za kratki na 5 lat. Czytaj dalej tutaj.

Sprawdzaj nawet znajomych i rodzinę na facebooku

Policjanci ostrzegają przed wyłudzaniem pieniędzy przez osoby podszywające się pod znajomych lub rodzinę w mediach społecznościowych. Kiedy ktoś pisze przez internetowy komunikator, że potrzebuje szybkiej pomocy finansowej i prosi o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK), należy zachować szczególną ostrożność! Czytaj dalej tutaj.

Pokonać wroga Kacperka Kulika

W Pogalewie Wielkim miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Mieszkańcy zbierali pieniądze na leczenie Kacpra. Czytaj dalej tutaj.

