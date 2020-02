W najnowszym numerze: Powiat wołowski może przestać istnieć. Miliony złotych trafią do Wołowa. Opóźnione pociągi, zerwane linie.

Miliony złotych trafią do Wołowa na drogi

Chodzi o kontynuacje remontu drogi przez główne szlaki komunikacyjne miasta. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego podpisał z burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą, umowę o przekazaniu kolejnych 20 mln zł na inwestycję. Czytaj dalej -> tutaj.

Obława na nielegalnych pracowników z Ukrainy

Mandatami oraz decyzjami zobowiązującymi cudzoziemców do wyjazdu z Polski zakończyła się wczoraj trwająca od 30 stycznia kontrola legalności zatrudniania cudzoziemców pracujących w jednym z zakładów meblarskich w Wołowie. Czytaj dalej -> tutaj.

Powiat wołowski może przestać istnieć

Gmina Wińsko jest coraz bliżej wyjścia z powiatu wołowskiego. Ale najpierw wszyscy mieszkańcy trzech naszych gmin będą mogli wziąć udział w głosowaniu. Te ostatnie konsultacje mogą pogrążyć lub ocalić nasz powiat. A walczą o niego Brzeg Dolny, który współrządzi powiatem i Wołów, który jest jego stolicą. Czytaj dalej -> tutaj.

800 porcji amfetaminy w domu 21-latka

Wołowscy dzielnicowi podczas interwencji domowej znaleźli sporą ilość narkotyku, która należała do młodego mieszkańca powiatu wołowskiego. Mężczyzna miał też znęcać się nad dziadkami. Teraz może trafić za kratki. Czytaj dalej -> tutaj.

Czy PiS zatrzyma wójt Krysowatą?

Rozmowa z Adrianem Wawrzyniakiem, byłym kandydatem na wójta gminy Wińsko, szefem Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Wołowskiego.



– Dlaczego pana zdaniem, jako byłego kandydata na wójta, Wińsko chce wyjść z powiatu wołowskiego? Myśli Pan, że ma szansę?

– Szanowna Pani Redaktor myślę, że należy zadać pytanie nie dlaczego, ale czy na pewno Mieszkańcy gminy Wińsko chcą wyjść z Powiatu Wołowskiego? Czy są to raczej celowe działania prowadzone przez obecną Panią Wójt oraz środowisko tzw. bezpartyjnych samorządowców skupionych wokół Pana Raczyńskiego. Czy ich celem nie jest wywoływanie fermentu mającego udowodnić, że rzekomo, mieszkańcy Wińska chcą gremialnie dojeżdżać do urzędu powiatowego do Lubina, by załatwiać tam formalności takie jak np. zezwolenie na budowę, wyrobienie dowodu rejestracyjnego pojazdu, odebrania prawa jazdy. Czy naprawdę tego chcą? Z rozmów jakie prowadziłem i prowadzę nadal z mieszkańcami Gminy wynika, że nie. Co ma być efektem końcowym tego zamieszania? Oskarżenie PiS-u o to, że “wola ludu nie jest realizowana”. W roku wyborów prezydenckich Pani Wójt z pasją realizuje plan destabilizacji samorządów z terenu Powiatu Wołowskiego. Oczywiście, czas najwyższy awanturnictwo to zakończyć. Czytaj dalej -> tutaj.

Służba zdrowia. Niby wspólnicy się dogadali

Przedstawiciele wspólników PCM: gminy Wołów, Brzeg Dolny i powiatu, spotkali w sprawie służby zdrowia. Po spotkaniu wydali lakoniczny komunikat, że doszli do porozumienia, ale nie powiedzieli jakiego. Czytaj dalej -> tutaj.

Opóźnione pociągi, zerwane linie telefoniczne

Według metrologów porywy wiatru sięgały od 35 km/h do nawet 100 km/h. Szkody nie ominęły naszego powiatu. Strażacy wyjeżdżali kilkanaście razy do powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Osoby podróżujące pociągami miały problem, żeby dostać się do Wrocławia. Czytaj dalej -> tutaj.

Co za robaki atakują drzewa w Brzegu Dolnym?

W Brzegu Dolnym, na drzewach pojawiły się nieznane mieszkańcom owady. Jest ich sporo, co zaniepokoiło mieszkańców. Po wycince ponad 3 tys. drzew przez zakład chemiczny PCC Rokita, każde drzewo w mieście jest na wagę złota. Czy owady to kolejna plaga, która nawiedza miasto? Niestety nie wygląda to dobrze. Czytaj dalej -> tutaj.

Rachunek za wodę w internecie

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Wołowie uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. EBok to dla klientów duże ułatwienie. Przede wszystkim zyskujemy możliwość kontrolowania wydatków. Czytaj dalej -> tutaj.

Freiwilliger Arbeitsdienst powstała w Wołowie w latach 30-tych

Dziś z serii: “Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie karczmy babińskie”, czyli jak spacerując po Gandawie trafić do przedwojennego Wołowa. Czytaj dalej -> tutaj.

Przede wszystkim profesjonalizm!

W tym tygodniu przedstawiamy trzech trenerów z Wołowskiego Klubu Bokserskiego Champion. To oni też będą zajmować się grupą podczas obozu sportowego nad morzem. Z nimi pojedzie zwycięzca z Plebiscytu Młodego Sportowca Powiatu Wołowskiego. Dla tych którzy, chcieliby dołączyć do grupy zostało już tylko 8 wolnych miejsc. Czytaj dalej -> tutaj.