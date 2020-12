Lokalne produkty z Krainy Łęgów Odrzańskich

Wołowski magistrat zachęca do zapoznania się ofertą Prezentowego Kosza Łęgowego produktów lokalnych z Krainy Łęgów Odrzańskich.

Łęgowe kosze powstają z udziałem lokalnych producentów, z produktów najwyższej jakości, a krótki łańcuch dostaw zapewnia najwyższą jakość. Kosze prezentowe z KŁO powstają z pasji do regionu i do tego co lokalne, zawsze dostosowane do potrzeb zamawiającego i okoliczności. -W związku z inicjatywą Kosza Łęgowego, pojawia się coraz więcej nowych produktów oraz powstają punkty sprzedaży na obszarze LGD KŁO, a wszystko po to żeby ułatwić mieszkańcom dostęp do produktów klasy premium.