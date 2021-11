Lodowisko na Stadionie Wrocław. Pierwsze ślizgi już 11 listopada

Amatorzy ślizgawek będą mogli niebawem ponownie korzystać z lodowiska przy al. Śląskiej. Trwają już przygotowania do nowego sezonu. Jego start planowany jest na 11 listopada.

Obiekt będzie działać na drugim piętrze parkingu wielopoziomowego, widocznego od strony al. Śląskiej. Wzorem ubiegłego sezonu, tafla o kształcie owalnej pętli otoczona zostanie bezpiecznymi bandami, które oddzielą jeżdżących od elementów konstrukcyjnych parkingu. Dłuższa prosta toru wyniesie 55 metrów, a jego szerokość ok. 7 metrów.

Na miejscu dostępna będzie wypożyczalnia, w której do dyspozycji gości znajdzie się ponad 400 par łyżew – zarówno figurowych, jak i hokejowych, w rozmiarach od 28 do 48. Dla najmłodszych przewidziana będzie możliwość wypożyczenia kasków i tzw. pingwinków do nauki jazdy. Dostępna będzie także strefa szatni i możliwość naostrzenia łyżew.

Lodowisko czynne będzie codziennie od 9.00 do 22.00. Możliwe są zmiany godzin otwarcia lodowiska ze względu na inne wydarzenia na Stadionie Wrocław. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej stadionwroclaw.pl i w mediach społecznościowych obiektu.

Informacje o zasadach związanych z Covid

Osoby korzystające z lodowiska Stadion Wrocław zobowiązane będą do noszenia maseczek zakrywających usta i nos przed wejściem do obiektu, w kolejce do kasy, w szatni oraz podczas przemieszczania się w obiekcie. Nie jest wymagane korzystanie z maseczki w trakcie jazdy. Każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Stacje do dezynfekcji rąk będą umieszczone przy wejściu, w szatni oraz przy toaletach.

Sprzęt sportowy wypożyczany przez Stadion Wrocław oraz wykorzystywany na zajęciach zorganizowanych jest dezynfekowany po każdym użyciu. Do każdego wypożyczonego kasku klient otrzyma jednorazowy czepek. Organizatorzy zachęcają także do płatności bezgotówkowych.

