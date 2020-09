Pojedynek młodych piłkarzy z Brzegu Dolnego z drużyną z Wałbrzycha

Podopieczni Piotra Stadnika z Akademii Piłkarskiej Brzeg Dolny przegrywają w pierwszym meczu nowego sezonu II Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy (U-15) na własnym stadionie z Górnikiem Wałbrzych 2:6.

Końcowy wynik meczu może wskazywać na dużą przewagę

zespołu z Wałbrzycha jednak nie do końca tak było… bo już w 2

minucie meczu Akademicy wyszli na prowadzenie 1:0 za sprawą debiutującego w zespole Trampkarzy Filipa Pieróga (rocznik 2008).

W kolejnych minutach meczu zawodnicy z Brzegu Dolnego stwarzali sobie kolejne sytuacje do podwyższenia rezultatu jednak znakomicie w bramce zachowywał się bramkarz Górnika lub brakowało szczęścia – tak było przy strzale głową Bartosza Pawłowskiego w poprzeczkę.

Od 30 minuty podopieczni Trenera Marcina Folca zaczęli stwarzać groźne sytuacja pod naszą bramką i w 37 minucie meczu “złamali naszą defensywę” doprowadzając do remisu. Co gorsza 2 minuty później nasz obrońca dostaje kontuzji stawu skokowego i musi opuścić plac gry. Zawodnicy Górnika wykorzystują te fakt błyskawicznie i w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wychodzą na prowadzenie 2:1.

Na drugą połowę zawodnicy Akademii wychodzą zmotywowani do odrabiania strat jednak już na początku drugiej połowy tracimy 3 bramkę po szkolnym błędzie defensywy. W drużynie było widać sportową złość, dzięki czemu udało się szybko złapać kontakt z Górnikiem strzelając bramkę z rzutu karnego po faulu na Marcinie Świątku. Bramkę zdobył Tomasz Woźniak. Akademicy ruszyli do ataku i szybko stworzyli sobie 2 doskonałe sytuacje aby doprowadzić do remisu…..ale skuteczność tym razem zawiodła a niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak w 65 minucie meczu Górnik podwyższa wynik meczu na 4:2 i można było powiedzieć, że mecz się skończył. Zawodnikom Piotra Stadnika nie starczyło już sił aby

“gonić” wynik a co gorsza stracili jeszcze 2 bramki w końcówce meczu po fatalnych błędach obrony i goście z Wałbrzycha wywożą komplet punktów.

Skład AP Brzeg Dolny:

B.Chyziński (kpt.), M.Tkaczyk, B.Pawłowski, J.Sworniowski, A.Paszek,

T.Woźniak, J.Guzowski, M.Świątek, K.Krupa, K.Smloiński, F.Pieróg,

T.Kahalik, S.Kosiński, T.Niczyj, D.Zdych, A.Wolański, K.Żuk, J.Kutzmann

Bramki:

F. Pieróg x1

T.Wożniak x1

/źródło: AP Brzeg Dolny/