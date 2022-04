W budynku przy ul. Piłsudskiego powstanie Rodzinny Dom Pomocy Społecznej

W pustym budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Wińsku znów zatętni życie. Gmina dostała zielone światło i środki pieniężne na utworzenie tam Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej.

Budynek, o którym mowa przechodzi obecnie remont po pożarze. Zanim opustoszał funkcjonował tam ośrodek zdrowia, który przeniesiono do nowego budynku w rynku. Później utworzono tam mieszkania za pieniądze ze skarbu państwa. Niestety w 2020 roku pożar, który wybuchł w górnej części strawił dach i strych. Reszta budynku również nie nadawała się do mieszkania, ze względu na to, że została zalana przez wodę, której użyto do gaszenia płomieni.

Czym są Rodzinne Domy Pomocy Społecznej?

Rodzinny dom pomocy pełni funkcję usług opiekuńczych świadczonych całodobowo. Opiekę zapewniają osoby fizyczne lub organizacje pożytku publicznego. W RDPS może mieszkać na raz od 3 do 8 pensjonariuszy. Zazwyczaj są to osoby, które wymagają opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności. W całej Polsce jest takich domów zaledwie 47.

Skąd pieniądze?

Gdy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022 gmina Wińsko postanowiła zgłosić się do tego programu i udało się, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dom, który powstanie przy ul. Piłsudskiego będzie finansowany z trzech źródeł. Pierwsze to środki własne osoby skierowanej do RDPS. Drugie źródło zapewnią dotacje z budżetu państwa, a trzecią część dołoży gmina.