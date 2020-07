Zalew Słup czeka na amatorów wodnych kąpieli

Od soboty, 27 czerwca można się kąpać na Zalewie Słup. W pierwszym dniu wakacji oficjalnie otwarto kąpielisko.

Chwilę po godzinie 12 Jolanta Krysowata – Zielnica, wójt gminy Wińsko i Przemysław Bagiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji na jednym z pomostów przecięli wstęgę i tym samym oficjalnie otworzyli kąpielisko. Wójt podziękowała wszystkim, którzy przez wiele lat wspierali pomysł utworzenia kąpieliska na Zalewie Słup.

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji przypomina, że na zalewie nie wolno skakać do wody, a kąpać się i pływać można tylko w wyznaczonych strefach w godzinach pod okiem ratowników, którzy strzegą bezpieczeństwa plażowiczów w godz. 10 – 18.

– Bojami i linami wyznaczyliśmy różne strefy w zależności o umiejętności pływackich. Pierwsza z nich, biała ma głębokość do 50 cm i jest przeznaczona dla małych dzieci. To tu znajdzie się atrakcja dla najmłodszych – ślizgawka. Strefa ta jest dodatkowo oddzielona siatką od powierzchni wody do dna, zabezpieczająca przez przypadkowym przedostaniem się dziecka na głębszą wodę. Strefa dla nieumiejących pływać jest wydzielona kolorem czerwonym i ma głębokość do 120 cm. Natomiast strefa dla umiejących pływać oznaczona została kolorem żółtym i z niej będzie można korzystać od strony plaży i z pomostu. Co ważne, na kąpielisku jest zaplecze sanitarne, a także dozownik do dezynfekcji rąk – mówi Przemysław Bagiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku.