16-latek uciekał przed policją. Jego motocykl wypadł z drogi

W ubiegły weekend wołowscy policjanci podjęli pościg za kierowcą motocykla, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowcą okazała się być nieletni co oznacza, że nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Podczas próby ucieczki stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w radiowóz.

28 lutego około godziny 13 wołowski patrol ruchu drogowego zauważył kierującego motorem typu cross, który nie posiadał wymaganych tablic rejestracyjnych. – Policjanci włączyli sygnalizacje świetlne i dźwiękowe w celu zatrzymania mężczyzny i przeprowadzenia kontroli drogowej – informuje mł. asp. Cezary Skowroński. – Kierowca mimo wyraźnych sygnałów postanowił podjąć próbę ucieczki wjeżdżając na chodnik, czym mógł spowodować realne zagrożenie dla osób postronnych. W wyniku pościgu, kierujący stracił panowanie nad motorem i uderzył w radiowóz blokujący drogę ucieczki a następnie wywrócił się i został zatrzymany.

Ustalono, że sprawcą kolizji jest 16-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Pojazd typu cross, którym poruszał się nieletni nie przeszedł wymaganych badań technicznych a on sam z uwagi na swój wiek nie mógł posiadać uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Po wykonaniu niezbędnych czynności osobę nieletnią przekazano prawnym opiekunom. Czeka go rozprawa przed sądem do spraw nieletnich.