42 osoby dostały mandat za brak maseczek

Policjanci wołowskiej komendy prowadzą kontrole pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z wystąpieniem epidemii, dodatkowo zaangażowani są do kontrolowania osób poddanych kwarantannie.

– Pomimo licznych kontroli, zarówno obiektów handlowych jak i osób poruszających się w przestrzeni publicznej, zdarzają się mieszkańcy powiatu wołowskiego, którzy w dalszym ciągu nie stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust – mówi Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. – Policjanci są zobowiązani do egzekwowania zachowania zgodnego z aktualnymi obostrzeniami i nie będą pobłażliwie podchodzić do łamania prawa w tym zakresie. W ciągu ubiegłego tygodnia funkcjonariusze ujawnili 44 osoby nie stosujące się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dla 42 osób wiązało się to z otrzymaniem mandatu karnego, a wobec dwóch osób skierowano wnioski o ukaranie do Sądu. Policjanci apelują: zwróćmy uwagę na seniorów, naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, osoby samotne. Sprawdźmy czy nie potrzebują pomocy, czy dobrze się czują. Wspierajmy w razie potrzeby.

O odpowiedzialność prosimy zwłaszcza osoby przebywające w izolacji domowej. Funkcjonariusze sprawdzają czy izolowani przebywają w swoich domach, co jest ich obowiązkiem. Zachęcamy także wszystkie osoby poddane obowiązkowi kwarantanny do zainstalowania aplikacji „Kwarantanna domowa” w telefonie komórkowym. Aplikacja ta znacznie ułatwi pracę wszystkim służbom. Aplikacja jest dostępna, bezpłatna, bezpieczna i prosta w obsłudze. W przypadku interwencji podjętej przez policjantów, możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu. Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli.