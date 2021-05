500 Plus i czternasta emerytura tylko dla zaszczepionych?

Wypłata 500 plus tylko dla dzieci zaszczepionych rodziców, a 14. emerytura tylko dla zaszczepionych seniorów. Takie propozycje padły na piątkowym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autorami pomysłu są samorządowcy.

Spotkanie z samorządowcami dotyczyło kolejnego etapu szczepień przeciw covid-19. – Padło wiele propozycji dotyczących tego jak zachęcać do nich mieszkańców. Oprócz szeregu ułatwień i akcji promocyjnych pojawił się także postulat „elementu dyscyplinującego”, o którym mówił pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik – informuje portal NaTemat.pl – To są pieniądze dodatkowe, w przypadku 14. emerytury już jest warunek wykluczający pewną grupę emerytów zarabiających powyżej określonego progu, dlaczego więc nie wprowadzić kolejnego warunku? Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjne rozwiązanie, ale nie widzę powodu, by unikać tego tematu, jeżeli mamy skutecznie chronić się przed Covid-19 – mówił o „500+” i 14. emeryturze Radiu Zet.

Jeszcze innym pomysłem jest wprowadzenie kar za dezorganizowanie programu szczepień. – Antyszczepionkowcy zapisując się wiedząc, że nie przyjdą na szczepienie. Uważamy, że trzeba piętnować takie zachowania – wyjaśniał Wójcik. Dyskutowano również o tym, aby wprowadzić nagrody finansowe dla samorządów, w których zaszczepi się największy procent mieszkańców.

/źródło: NaTemat.pl/