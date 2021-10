Akcja Prędkość. Kierowcy nagminnie łamią przepisy

Na terenie całego Dolnego Śląska policjanci sprawdzali m.in. czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości i podróżują zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w terenie zabudowanym. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo osób podróżujących po drogach naszego województwa i w celu ograniczenia ilości niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym, które często przyczyniają się do zaistnienia poważnych wypadków. Niestety analiza efektów przeprowadzonej akcji po raz kolejny prowadzi do jednego wniosku – wciąż bardzo wielu z nas jeździ za szybko. Blisko 74 procent skontrolowanych kierowców przekroczyło znacznie dozwoloną prędkość i aż 25 z nich straciło w związku z tym swoje prawo jazdy na 3 miesiące.

Na terenie całego Dolnego Śląska policjanci ruchu drogowego przeprowadzili wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Prędkość”. Niezmiennie dolnośląscy funkcjonariusze starali się podczas tej akcji zapobiegać wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Oczywiście mundurowi przyglądali się bacznie również trzeźwości kierowców, sprawdzali stosowanie pasów bezpieczeństwa przez osoby znajdujące się pojazdach oraz sposób przewozu dzieci, które powinny podróżować w specjalnie przystosowanych do tego urządzeniach.

Patrole ruchu drogowego można było spotkać zwłaszcza w tych miejscach, gdzie często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków. Jak pokazują policyjne analizy bezpieczeństwa, przyczyną poważnych zdarzeń drogowych najczęściej jest nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków drogowych i obowiązujących limitów. Dlatego to właśnie prędkość pojazdów poruszających się po dolnośląskich drogach była w dniu wczorajszym głównym obiektem zainteresowania funkcjonariuszy drogówki.

Niestety na ponad 1200 skontrolowanych pojazdów, ponad 900 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Znaczna ich część została ukarana w drodze postępowania mandatowego bądź skierowane zostały wobec nich wnioski o ukaranie do sądów. Spośród tego licznego grona amatorów zbyt szybkiej jazdy aż 25 straciło swoje prawo jazdy na 3 miesiące za rażące nierespektowanie obowiązujących limitów prędkości w obszarze zabudowanym.

Policjanci niezmiennie apelują o bezpieczną i ostrożną jazdę. Pamiętajmy, że stosując się do obowiązujących przepisów, dbamy o życie i zdrowie nasze oraz naszych najbliższych, z którymi często podróżujemy. Nie możemy lekceważyć tej niezwykle ważnej kwestii, jaką jest jazda z prędkością dostosowaną do panujących warunków drogowych, czyli taką, aby kierowca miał możliwość pełnego panowania nad pojazdem i w razie potrzeby mógł go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Kilka kilometrów na godzinę mniej na prędkościomierzu naszego auta, naprawdę może uratować czyjeś życie.