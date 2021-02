Areszt dla 29-latka. Chciał wpłynąć na zeznania świadków

Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który chciał wpłynąć na zeznania świadków grożąc im pozbawieniem życia. Mężczyzna odbywał już wcześniej karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Dolnobrzescy policjanci w dniu 28 stycznia br. otrzymali informacje, że dobrze im znany mężczyzna groził dwóm mieszkańcom Dolnego Brzegu aby wymusić na nich fałszywe zeznania. Sprawca wielokrotnie odbywał już kary pozbawienia wolności o czym wiedzieli poszkodowani co wzbudziło w nich poczucie, że groźby skierowane do nich mogłyby zostać spełnione. Poszkodowani postanowili złożyć zawiadomienie w tej sprawie w miejscowym Komisariacie Policji. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali mężczyznę po czym doprowadzili go do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa gróźb karalnych.

Sąd Rejonowy w Wołowie po zapoznaniu się z materiałami zebranymi przez policjantów, na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec mężczyzny. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi powiatu wołowskiego grożą 2 lata pozbawienia wolności.