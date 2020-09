Areszt dla sprawcy przemocy domowej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zatrzymali mężczyznę stosującego przemoc wobec swojej partnerki. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 30-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego ujawniono i zabezpieczono m.in. utraconą na terenie Środy Śląskiej przyczepę, kilka sztuk amunicji oraz środki odurzające w postaci ponad 60 porcji metaamfetaminy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w związku z uzyskanymi informacjami udali się na teren jednej z posesji na terenie gminy Wołów celem przeprowadzenia czynności służbowych. Zanim jednak je podjęli byli świadkami awantury pomiędzy partnerami. Funkcjonariusze podjęli interwencję, w wyniku której okazało się, że 30-letni mężczyzna nie pierwszy raz stosował wobec kobiety przemoc psychiczną i fizyczną.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. W toku dalszych czynności w miejscu zamieszkania 30-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego ujawniono i zabezpieczono m.in. utraconą na terenie Środy Śląskiej przyczepę, kilka sztuk amunicji oraz środki odurzające w postaci ponad 60 porcji metaamfetaminy.

Wołowscy funkcjonariusze, na podstawie zgromadzonego w ramach prowadzonego postępowania materiału dowodowego, który oprócz zabezpieczonych przedmiotów wskazywał, że mężczyzna wielokrotnie wszczynał awantury domowe i znęcał się psychicznie i fizycznie nad kobietą, za pośrednictwem prokuratury wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu dla mężczyzny.

Sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o 3 miesięcznym areszcie. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem m.in. za znęcanie się nad partnerką, posiadanie amunicji bez zezwolenia i posiadanie środków odurzających.

Policjanci apelują do osób dotkniętych przemocą o przełamanie strachu i kontakt z dzielnicowym lub inną instytucją pomocową. – Przemoc w rodzinie najczęściej odbywa się w czterech ścianach i zarówno sprawcy, jak i ofierze zależy na tym, aby nikt nie dowiedział się o tym, co dzieje się w ich domu – mówi Marzena Pawlik z KPP w Wołowie. – Niestety utrzymywanie przemocy w tajemnicy nie sprawi, że oprawca zmieni swoje zachowanie, a życie rodziny będzie spokojniejsze. Policja, jak i inne instytucje, jak Ośrodek Pomocy Społecznej, aby uruchomić procedurę pomocową muszą otrzymać sygnał, informację, że do przemocy dochodzi, nie zależnie czy to od poszkodowanych osób, rodziny, czy choćby sąsiadów.

Działania policji z chwilą otrzymania informacji o stosowaniu przez sprawcę przemocy w rodzinie przede wszystkim zmierzają do jak najszybszego odizolowania oprawcy od osób nad którymi się znęca. Opieka, zapewnienie spokoju i pomocy poszkodowanym to priorytet we wszelkich sytuacjach, gdzie dochodzi do przemocy.