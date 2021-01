Będzie darmowy transport dla potrzebujących w gminie Wołów. Rusza społeczna taksówka

Osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu Gminy Wołów będą mogli niebawem skorzystać z darmowej taksówki społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym w dotarciu np. do przychodni czy urzędu.

Projekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym członkom naszej lokalnej społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają im np. integrację ze społeczeństwem, dotarcie do lekarza. – Przez brak mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie – informują urzędnicy. – Usługa darmowego transportu na terenie Gminy Wołów została w 100% dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców powyżej 60. roku życia.

Transport door-to-door (z ang. „od drzwi do drzwi”) będzie realizować na zlecenie Gminy Wołów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W ramach przygotowań do usługi zakupione zostaną busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci, którzy będą pomagać mieszkańcom w przedostaniu się z domu do busa, a następnie z busa do miejsca docelowego. Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową użytkownika/użytkowniczki usługi.

Każda osoba potrzebująca transportu będzie mogła zamówić taksówkę społeczną w formie telefonicznej, elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W założeniu darmowy transport będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Planowany termin rozpoczęcia pracy taksówki społecznej to czerwiec tego roku.