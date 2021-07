Będzie więcej unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska! To sukces negocjacyjny Zarządu Województwa

Znamy już ostateczny podział środków unijnych dla regionów na najbliższe 7 lat. Dolny Śląsk zyska w porównaniu z kończącą się perspektywą na lata 2014-2020 i będzie miał do dyspozycji ponad 10 miliardów złotych. To efekt skutecznych negocjacji marszałka Cezarego Przybylskiego i Zarządu Województwa dotyczących podziału rezerwy programowej.

Dzięki pieniądzom, jakie Dolny Śląsk otrzyma z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, będzie można przeprowadzić wiele ważnych dla regionu inwestycji.

– To nasz duży sukces. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk, jako region w okresie przejściowym, miał trudniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Unia najsilniej wspiera obszary słabiej rozwinięte. Ostatecznie, dzięki naszym staraniom, będziemy mieć do dyspozycji więcej pieniędzy, niż w ostatnich latach. Jestem spokojny o dalszy dynamiczny rozwój i inwestycje na Dolnym Śląsku – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki unijnym pieniądzom na Dolnym Śląsku możliwa jest realizacja wielu ważnych inwestycji, na przykład zakup nowoczesnych pociągów dla Kolei Dolnośląskich

Początkowo, kwota zaproponowana dla Dolnego Śląska wynosiła 870 milionów euro. Dzięki negocjacjom Zarządu Województwa udało się ją podwoić i ostatecznie nasz nowy program regionalny liczy ponad 1 miliard 673 miliony euro.

To jednak nie wszystko – w obecnej unijnej perspektywie finansowej dostępny jest nowy instrument, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach Dolny Śląsk otrzyma dodatkowo 556 milionów euro.

W sumie w latach 2021-2027 region będzie dysponował kwotą ponad 2,2 miliarda euro. Ten wynik, przy uwarunkowaniach mniejszego budżetu Polityki Spójności w nowej perspektywie oraz przejściu naszego regionu z kategorii słabiej rozwiniętego do kategorii regionu w okresie przejściowym, jest bardzo dużym osiągnięciem. Warto również zauważyć, iż wśród województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) będziemy dysponować największą alokacją na program regionalny (bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji).

– Ten wynik przekłada się na znaczy wzrost wartości alokacji na mieszkańca naszego województwa. Początkowo było to 300 euro, a po negocjacjach 577 euro na mieszkańca. Jeżeli dodamy do tego alokację w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, będzie to aż 769 euro na mieszkańca. Wyprzedziliśmy pod tym względem województwo mazowieckie oraz wielkopolskie – dodaje Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

fot. pixabay

Sukces negocjacyjny Zarządu Województwa potwierdza fakt, że region otrzymał największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi województwami w Polsce. Kwota ta wynosi aż 803 416 820 euro i stanowi ponad 11 proc. całej rezerwy. Przedstawiciele samorządu dolnośląskiego podczas rozmów ze stroną rządową przedstawili mocne argumenty, wskazali wyzwania rozwojowe regionu (w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne) i zaproponowali sposoby na ich skuteczne rozwiązanie. Argumentacja ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością, co wpłynęło na ostateczną decyzję rządu.

– Im wyższa kwota z RPO, tym większe wsparcie dla inwestycji planowanych przez samorządy i przedsiębiorców. Kwota 1,673 mld euro w RPO to prawie dwukrotnie więcej, niż rządowe zapowiedzi ze stycznia. To również więcej pieniędzy na szerokorozumiane wsparcie społeczne. Różnymi drogami, ale udało się zredukować rażącą (początkową) dysproporcję pomiędzy naszym województwem, a resztą regionów. To sukces wszystkich, którzy się w ten proces angażowali. Dzięki niemu dziś można spokojniej planować rozwój i realizację wielu inicjatyw, na które czekają mieszkańcy Dolnego Śląska – mówi Dariusz Stasiak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Nowy podział unijnych środków daje możliwość kontynuowania i planowania różnych inwestycji takich, jak: rewitalizacje linii kolejowych, zakup nowoczesnych i ekologicznych pociągów, remonty dróg, Cyklostrada Dolnośląska, rozwój opieki okołoporodowej, czy programy profilaktyczne dla Dolnoślązaków.

Samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każda jednostka będzie miała swój program regionalny, w ramach którego rozdysponuje pieniądze.