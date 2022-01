Bohaterski strażak, w czasie wolnym od służby, uratował kobietę z pożaru

Bohaterski strażak Piotr Waigner, służący w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie, uratował kobietę z pożaru w czasie wolnym od służby.

30 grudnia 2021 r. przebywając w domu w miejscowości Stary Dwór, Piotr Waigner usłyszał krzyk sąsiada. Bez chwili zastanowienia wybiegł na zewnątrz i ujrzał gęsty dym oraz płomienie sięgające dachu, wydobywające się z okna sąsiedniego budynku mieszkalnego. Niezwłocznie przystąpił do gaszenia pożaru przy pomocy węża ogrodowego. W trakcie działań gaśniczych polecił osobie znajdującej się w pobliżu zgłoszenie zdarzenia na numer alarmowy 112.

Kiedy pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzeniał się na dalszą część budynku, od jednego z mieszkańców uzyskał informację, że w środku przebywa kobieta. Pomimo zagrożenia związanego z występowaniem w pomieszczeniu objętym pożarem toksycznych gazów, pan Piotr wszedł do niego, zabezpieczając drogi oddechowe jedynie zwilżoną tkaniną, by odnaleźć i ewakuować kobietę na zewnątrz.

Zadymienie było tak duże, że widoczność była jedynie na wyciągnięcie ręki. Po chwili przeszukiwania pomieszczenia zlokalizował kobietę i natychmiast ewakuował ją na zewnątrz, gdzie udzielił jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykorzystując wyposażenie torby medycznej, którą posiada w domu.

Po upewnieniu się, że stan osoby poszkodowanej jest dobry i nie wymaga podjęcia innych czynności ratowniczych, pozostawił ją pod opieką innych osób, a sam udał się do budynku w celu ustalenia, czy nie przebywają w nim inne osoby. Przeczucie go nie myliło. W innych pomieszczeniach w budynku przebywały osoby, jednakże pożar nie stanowił dla nich zagrożenia. Mimo to Piotr Waigner zalecił im opuszczenie budynku. Do czasu przybycia zastępów straży kontrolował stan osoby poszkodowanej.

źródło: Powiat Wołowski