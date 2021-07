Brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o wsparcie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu informuje o brakach w magazynie krwi. Sytuacja jest trudna.

– Obecnie apelujemy o krew grup ujemnych. Szczególne mocno potrzebna jest krew grupy O Rh-, B Rh- – mówi Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. – Dzienne wydania krwi do szpitali jest zdecydowanie wyższe niż liczba pobranych donacji.

Stany krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu szybko maleją dlatego Centrum apeluje o krew. – Nadzieja jest jednak w mieszkańcach Dolnego Śląska – mówi nasza rozmówczyni. – To właśnie oni mogą uratować niejedno życie. Każda kropla krwi jest w tej chwili na wagę złota. Krwi nie można długo przechowywać, koncentrat krwinek czerwonych przechowywany jest 42 dni, a koncentrat krwinek płytkowych zaledwie 5 dni, dlatego koniecznie jest stałe, regularne oddawanie krwi, każdego dnia potrzebni są Krwiodawcy. Obecnie rozpoczął się sezon urlopowy i jak co roku liczba dawców krwi znacząco się zmniejszyła.

W związku z tak trudną sytuacją, RCKIK we Wrocławiu zaprasza wszystkich potencjalnych dawców już od wczesnych godzin rannych do swojej siedziby, by podzielili się tym co najważniejsze. Oddawanie krwi nie jest niczym trudnym.