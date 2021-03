Były kandydat na burmistrza Wołowa chce szpitala …. w Brzegu Dolnym?

Paweł Czarny, były kandydat na burmistrza Wołowa, a obecnie radny gminy, lider opozycji Droga w Przyszłość, zabrał głos w sprawie szpitala powiatowego w Wołowie, a dokładnie przeniesienia oddziału wewnętrznego z Wołowa do Brzeg Dolnego. Czy miasto powiatowe za zgodą radnych “Droga w przyszłość” zostanie bez szpitala?

Radny Paweł Czarny ogłosił publicznie, że szpital w Wołowie był od dawna zaniedbywany, teraz oczekuje porozumienia wspólników PCM. Co więcej napisał, że istnienie szpitala dwuobiektowego grozi zerwaniem kontraktu z NFZ. Co to oznacza w kontekście przeniesienie oddziału wewnętrznego z Wołowa do Brzegu Dolnego? Czy Wołów – miasto powiatowe za zgodą radnych “Droga w przyszłość” – zostanie bez szpitala?

Paweł Czarny od kilku miesięcy jest pracownikiem wydziału inwestycyjnego w gminie Brzeg Dolny. Gmina remontuje budynek szpitala w Brzegu Dolny, aby przenieść do niego oddział wewnętrzny, który chce zabrać z Wołowa. Według słów Pawła Czarnego tam mieszkańcy Wołowa będą bardziej bezpieczni.