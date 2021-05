Chętni do służby w policji mogą się sprawdzić na torze przeszkód

Wrocławscy policjanci organizują spotkania dla osób zainteresowanych wstąpieniem do służby w policji. Odbywają się one na terenie hali sportowej przy ulicy Poznańskiej 14 we Wrocławiu, gdzie uczestnicy mają możliwość zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu rekrutacyjnego.

Mając na uwadze duże zainteresowanie młodzieży, szczególnie sprawami związanymi z wstąpieniem do służby w Policji, policjanci Wydziału Doboru i Szkolenia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzają zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej. Zajęcia na policyjnym torze przeszkód, funkcjonariusze prowadzą od godz. 12:30 do 14:00 w poniedziałki i w godz. 08:00-09:30 w czwartki, na terenie sali sportowej przy ulicy Poznańskiej 14 we Wrocławiu.

Podczas tych spotkań przyszli kandydaci mogą uzyskać od policjantów wszelkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym także na te, dotyczące specyfiki służby, zarobków oraz całego procesu rekrutacji.

Adepci mają też możliwość sprawdzenia swojej tężyzny fizycznej na specjalnym policyjnym torze przeszkód, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii. W zawiązku z powyższym do hali wpuszczani są tylko kandydaci – bez osób towarzyszących, wyposażeni w środki ochrony osobistej.