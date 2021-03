Czy dojdzie do odmrożenia gastronomii po Wielkanocy?

Po świętach mogą zostać otwarte ogródki kawiarniane i restauracyjne – wynika z nieoficjalnych informacji.

Do informacji dotarli dziennikarze RMF FM. – Jeżeli przez ten czas (do Wielkanocy – przyp. red) będziemy na siebie uważać i nie doprowadzimy do radykalnego pogorszenia sytuacji, to po świętach możliwe będzie poluzowanie obostrzeń – mówią informatorzy redakcji. Konkretnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale liczba zwolenników takiego pomysłu w rządzie ma rosnąć. Rozwiązanie dotyczące poluzowania obostrzeń koronawirusowych dla gastronomii Ministerstwo Rozwoju konsultuje z Ministerstwem Zdrowia. Jest nawet wstępna zgoda.

/źródło: Natemat.pl/