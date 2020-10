Czy godziny dla seniorów obowiązują także w weekendy?

W soboty i niedziele nie obowiązują godziny dla seniorów. Dedykowany czas dla osób starszych to dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12.

W te dni i w tych godzinach zakupy w sklepach spożywczych i aptekach mogą robić wyłączenie osoby po 60. roku życia.

W przeciwieństwie do godzin dla seniorów z wiosny obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD.

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną. Za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.