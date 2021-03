Czy to jednak koniec powiatowego szpitala? Kto i komu go przehandlował?

Szpital Miejski w Brzegu Dolnym? Zapowiadał go jeszcze były burmistrz tego miasta, a obecnie radny powiatowy. Wszystko wskazuje na to, że może dotrzymać obietnicy. Wołów przegrał w sądzie walkę o oddział wewnętrzny jest przenoszony do Brzegu Dolnego. Gmina Wołów wychodzi ze spółki medycznej PCM i winą za rozpad powiatowej służby zdrowia obarcza starostę z Wołowa, Janusza Dziarskiego z PiS. Zapowiada też budowę gminnej przychodni.



Brzeg Dolny może triumfować. Ma zgodę większości wspólników PCM (starosty Wołowa i burmistrza Brzegu Dolnego oraz odrzucony pozew sądowy Wołowa, który miał wstrzymać przenoszenia oddziału szpitalnego. Burmistrz Wołowa, Dariusz Chmura zapowiedział wyjście w tej sytuacji ze spółki PCM i podtrzymał chęć budowy gminnej przychodni. To oznacza, że tak naprawdę spółka przestanie istnieć. Co w tej sytuacji zrobią oba miasta? Brzeg Dolny może będzie chciał stworzyć swój szpital miejski, jak zapowiadał to jeszcze podczas kampanii wyborczej były burmistrz, Stanisław Jastrzębski, a obecnie radny powiatu. Starosta Janusz Dziarski nie reaguje i z niewiadomych przyczyn odwrócił się od kolegów radnych z Wołowa. Ci w kuluarach mówią wprost, że jest to zapłata za bycie starostą – funkcję pełni dzięki koalicji w powiecie PiS-PO (radnych z Wołowa i Brzegu Dolnego). Kiedy podzielony Wołów się kłóci i atakuje burmistrza swojego

miasta, Brzeg Dolny solidarnie remontuje szpital. Szykowane jest już piętro

obiektu na potrzeby oddziału wewnętrznego. Koniec prac planowany jest w połowie przyszłego roku. Jest to część inwestycji o łącznym koszcie 3,95 mln zł. W roku 2021 koszt dofinansowania zadania to prawie dwa miliony złotych. Prace wykonywane są przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prace rozbiórkowe są już zakończone, stawiane są nowe ściany działowe, trwa etap wyłaniania wykonawców, którzy zajmą się instalacjami: elektryczną, gazów medycznych, sygnalizacji przeciwpożarowej itp. Stare pomieszczenia są przystosowywane typowo pod oddział internistyczny. Opozycja milczy Wysłaliśmy pytania do liderów ugrupowań opozycji w radzie miejskiej Wołowa: Pawła Czarnego (Droga w przyszłość) i Łukasza Ciołka (PiS), aby wyrazili swoje stanowisko w sprawie przenoszenia oddziału z Wołowa do Brzegu Dolnego. Niestety żaden z nich do czasu zamknięcia składu tego wydania Kuriera nie odpowiedział. Na sesjach rady miejskiej panowie wielokrotnie podkreślali, że należy dogadać się z Brzegiem Dolnym i nie toczyć z nimi wojny. Jednak gmina Brzeg Dolny nie była zainteresowana tą strategią. W międzyczasie lider wołowskiej opozycji – kandydat na burmistrza w wyborach 2018-2023 – Paweł Czarny został zatrudniony w dolnobrzeskim urzędzie, a z kolei Łukasz Ciołek, jak możemy obserwować na jego profilu na Facebooku, zainteresowany jest

bardziej reklamowaniem hoteli spółki, w której pracuje, niż obroną szpitala w Wołowie.

Fot. Radni wołowscy Paweł Czarny i Łukasz Ciołek wspierają Brzeg Dolny? (Z archiwum)