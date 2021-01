Czy w lutym uczniowie “częściowo” powrócą do stacjonarnej nauki? Minister odpowiada

– Powrót do szkół jest planowany cały czas (…). Mam nadzieję, że w dalszej części lutego będzie zgoda na pójście do nauczania stacjonarnego – mówił w Radiu PLUS Przemysław Czarnek.

– W pierwszej kolejności chcemy, aby do szkół wrócili maturzyści oraz ósmoklasiści. Dopiero potem będziemy mogli zdecydować się na powrót klas IV-VII oraz starszych roczników – komentował Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki liczy, że do częściowego powrotu dojdzie w „dalszej części lutego”. – Nie znam się na tym, ale wiem, że decyzja wydawana jest na podstawie wszystkich okoliczności pandemicznych. Trzeba ważyć wiele racji: przyrost zakażeń w ciągu dwóch tygodni, różne mutacje wirusa, przebieg epidemii w innych krajach. Te racje waży Rada Medyczna przy premierze – mówił polityk PiS. Czarnek dodał, że na pewnym etapie w części roczników wprowadzone będzie nauczanie hybrydowe. – Nauka stacjonarna będzie dla połowy uczniów, dla kolejnej zdalna. Późniejsze decyzje będą wydawać dyrektorzy – przyznał minister edukacji. Wśród nauczycieli będą przeprowadzone ponowne testy przesiewowe na obecność COVID-19. – Mogę to potwierdzić, resort zdrowia to rekomenduje i można powiedzieć, że drugi tydzień lutego to taki termin realny – ogłosił Przemysław Czarnek.