Darmowy transport dla potrzebujących w Gminie Wołów

Osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu Gminy Wołów mogą skorzystać z darmowej taksówki społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym w dotarciu np. do przychodni czy urzędu. Wyjaśniamy, na czym polega usługa door-to-door na naszym terenie.

Projekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym członkom naszej lokalnej społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają im np. integrację ze społeczeństwem, dotarcie do lekarza. Przez brak mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie.

Usługa darmowego transportu na terenie Gminy Wołów została w 100% dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 680 000 zł.



Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców powyżej 60. roku życia. Transport door-to-door (z ang. „od drzwi do drzwi”) realizuje na zlecenie Gminy Wołów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W ramach przygotowań do usługi zakupione zostały busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci, którzy będą pomagać mieszkańcom w przedostaniu się z domu do busa, a następnie z busa do miejsca docelowego.

Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową użytkownika/użytkowniczki usługi. Celem realizacji powyższej usługi jest: