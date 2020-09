Dolnośląscy Terytorialsi przysięgają i świętują

Na Placu Garnizonowym w Świętoszowie, w sobotę 26 września, 80 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej stając się jednocześnie żołnierzami 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Czwartkowy egzamin końcowy czyli tzw. „pętla taktyczna” był podsumowaniem umiejętności jakie zdobyli dolnośląscy Terytorialsi podczas kończącego się szesnastodniowego szkolenia, które zostało przeprowadzone na obiektach poligonowych w Świętoszowie.

Aż 32% nowo zaprzysiężonych ochotników znajduje się w przedziale wieku 18-25 lat. Wśród wypowiadających słowa roty przysięgi wojskowej jest 14 kobiet.

Jedną z nich będzie 18- letnia szer. OT Natalia Bielska. W dniu swoich 18 urodzin odebrała kartę powołania i tym samym stała się najmłodszym żołnierzem/terytorialsem zasilając szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Składającym przysięgę wojskową na Placu Garnizonowym w Świętoszowie towarzyszyło ok. 35 żołnierzy rezerwy, którzy zakończyli szkolenie wyrównawcze i także poszerzają szeregi brygady. Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa dolnośląskich Terytorialsów. Nowi żołnierze złożyli przysięgę na sztandar 4 Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa. Głogowski Batalion wystawi również poczet ze sztandarem i kompanię reprezentacyjną.

27 września w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego żołnierze WOT obchodzili swoje święto. Dowódca Brygady płk Artur Barański wręczył wyróżnienia z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej w postaci listów gratulacyjnych, odznak honorowych Wojsk Lądowych oraz odznak „Zasłużony Żołnierz RP”.

Żołnierze, którzy w sobotę zostali zaprzysiężeni, już od października rozpoczną trzyletni cykl szkoleń w 161 batalionie lekkiej piechoty we Wrocławiu. Po tym okresie będą mogli kontynuować Terytorialną Służbę Wojskową lub – z pierwszeństwem – ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Przedostatnie w tym roku szkolenie ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędzie się w terminie 2 – 17 października (ochotnicy bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz 10-17 października (ochotnicy powołani z rezerwy). Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP bądź udanie się do najbliższego względem zameldowania WKU. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.