Działania policjantów podczas Sylwestra i Nowego Roku

W okresie noworocznym na Dolnym Śląsku będzie znacznie więcej policjantów i patroli, wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz osobom przebywającym w naszym regionie. Wzmożone działania będą realizować między innymi funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz pionu operacyjnego. Mundurowi będą reagować na wszystkie sytuacje, w których będą łamane przepisy prawa.

Policjanci nie od dziś apelują do Dolnoślązaków o obostrzeniach, o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do obowiązujących przepisów. Jeśli przebywamy poza naszym miejscem zamieszkania, zakryjmy nos i usta w przestrzeni publicznej, zachowujmy bezpieczną odległość od innych ludzi i korzystajmy ze środków dezynfekcyjnych. Unikajmy spotkań w większym gronie. To wszystko jest naprawdę bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa.

W okresie noworocznym na Dolnym Śląsku będzie znacznie więcej policjantów i patroli, wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz osobom przebywającym w naszym regionie. Wzmożone działania będą realizować między innymi funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz pionu operacyjnego. Mundurowi będą reagować na wszystkie sytuacje, w których będą łamane przepisy prawa.

Policjanci będą kontrolować m.in. trzeźwość kierujących, w tym przemieszczanie się osób, oraz zakaz zgromadzeń i inne obostrzenia. Wszystkie te czynności mundurowi muszą podejmować przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W razie jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą np. kwarantanną lub z osobą, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że jest nosicielem wirusa, policjanci przekażą taką informację odpowiednim służbom.

Apelujemy do wszystkich, żeby w sylwestrową noc nie używać środków pirotechnicznych z uwagi na zwierzęta, dla których hałas i wystrzały mogą powodować traumatyczne przeżycia. Jeżeli jednak zdecydujemy się na fajerwerki, to bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta. Przede wszystkim zachowujmy odpowiednią odległość podczas odpalania fajerwerków, jak również nie podejmujmy prób odpalania petard w pomieszczeniach zamkniętych czy też na balkonach i w oknach mieszkań, bo może dojść do ewentualnego pożaru i zagrożenia życia oraz zdrowia. Zadbajmy też o to, żeby osoba, która będzie używać wyrobów pirotechnicznych była dorosła i trzeźwa, bo jak pokazują ubiegłe lata i wydarzenia nadzwyczajne, alkohol i fajerwerki, to bardzo niebezpieczne połączenie. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

Może warto na koniec zadać sobie pytanie, co ja mogę zrobić, jako obywatel, żeby nie zarazić się koronawirusem i jakich sytuacji powinienem unikać, żeby być bezpiecznym? Pozostańmy w domu w najbliższym gronie rodzinnym i chrońmy siebie oraz innych. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego roku i początek nowego roku był dla nas wszystkich radosny i bezpieczny. Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych! Kierujmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością dla naszego wspólnego dobra.

/źródło: KWP Wrocław/