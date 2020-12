Dzięki dawcy szpiku 8-letnia Maja jest z rodzicami w domu na święta

W tym roku święta dla wielu z nas będą wyglądać zupełnie inaczej. Nie wszyscy spotkamy się w dużym, rodzinnym gronie, nie będzie świątecznych wyjazdów i spotkań z przyjaciółmi. Są jednak osoby, dla których to Boże Narodzenie – nawet w kameralnym gronie – będzie zdecydowanie lepsze od poprzedniego, bo zdrowe, spędzone w domu, a nie na oddziale hematologicznym.

Ostra białaczka limfoblastyczna to choroba „niezawiniona”, która może dotknąć każdego – niezależnie od wieku czy stylu życia, jaki prowadzi. To właśnie leukemia – nowotwór układu krwiotwórczego – jest jedną z najczęściej występujących chorób u dzieci. Ze statystyk wynika, że 4 na 100 000 dzieci choruje na białaczkę. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 1100 – 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory wśród dzieci.

Druzgocącą diagnozę, która brzmiała – ostra białaczka limfoblastyczna, rodzice Mai usłyszeli w sierpniu 2019 roku. Za dwa tygodnie mieli rodzinnie świętować 7. urodziny dziewczynki.

Nasza córka choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Diagnoza tak ciężkiej choroby dziecka jest w stanie ściąć z nóg najsilniejszego człowieka. Wszystko działo się bardzo szybko. Z SORu natychmiast trafiliśmy na 4. piętro, gdzie na drzwiach zobaczyliśmy napis „Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii”. Co czuje w tym momencie rodzic? Przerażenie. Ogromny strach o życie i zdrowie swojego dziecka. Na oddziale okazało się, że szpik jest zajęty aż w 98%. Machina ruszyła! Niestety leczenie nie przynosiło rezultatów. Z każdym tygodniem sytuacja była coraz gorsza, aż przyszła informacja, że niestety nie obejdzie się bez przeszczepu szpiku! Od tej chwili czekaliśmy na Dawcę jak na zbawienie – wspomina moment diagnozy Pan Damian, tata Mai.

Te święta to prezent

To nie prezenty, nie choinka i nie świąteczne potrawy sprawiają, że Boże Narodzenie jest wyjątkowym czasem. To przede wszystkim radość z bycia w domu z bliskimi, której wielu Pacjentów nie doświadczy

w tym roku, ponieważ okres świąteczny spędzi na szpitalnym oddziale, przyjmując kolejne dawki chemioterapii lub czekając na zgodnego Dawcę szpiku – często jedyną szansę na życie.

Ostatnie święta spędziliśmy w szpitalu – Maja, ja i moja żona, która była w tym czasie w 4. miesiącu ciąży. Był opłatek, był barszcz z uszkami i prezenty dla Mai – ale nie było zdrowia i spokoju. Tego życzyliśmy sobie na kolejne święta. Później przyszedł Nowy Rok i nadzieja na to, że Maja wyzdrowieje. – tak minione Boże Narodzenie opisuje Damian, tata 8-letniej Mai, która pokonała białaczkę. I udało się! Znalazł się dla naszej córki zgodny „bliźniak genetyczny”. Przeszczepienie odbyło się w „Przylądku Nadziei” we Wrocławiu już w trakcie pandemii. Szpik Mai zaczął na nowo pracować i udało się pokonać białaczkę. Dziś Maja jest tutaj z nami w domu – może bawić się, uczyć i przytulać swojego wymarzonego braciszka – Wiktorka. – mówi Pan Damian.

Nie potrzebujemy upominków pod choinką – te rodzinne święta to dla nas największy prezent! Marzyliśmy o tym rok temu, kiedy w sali szpitalnej wypatrywaliśmy z Mają pierwszej gwiazdki za oknem. Będziemy tylko we czwórkę. Ze względu na pandemię nie chcemy ryzykować spotkaniem z innymi członkami rodziny. Musimy bardzo dbać o Maję i jej zdrowie. Ale jesteśmy w domu i wiemy, że będzie już tylko lepiej – i to jest najpiękniejszy prezent! – dodaje Damian.

#wdomunaświęta

Świąteczny spot Fundacji DKMS, w którym udział wzięła Maja, jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji #wdomunaświęta. Kampania przedstawia historie Pacjentów, którzy cierpieli na nowotwory krwi, a teraz dzięki temu, że ktoś bezinteresownie podarował im szansę na życie, mogą spędzać święta w domu ze swoimi bliskimi. Tym kimś jest Dawca szpiku – niespokrewniony, anonimowy bohater. Filmik pokazuje, jak ważni są Dawcy szpiku, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w walkę z nowotworami krwi sprawiają, że rodziny mogą zasiąść przy wigilijnym stole – w komplecie. Żeby zostać potencjalnym Dawcą szpiku, i dać szansę na zdrowie Pacjentom, którzy wciąż czekają na swojego „bliźniaka genetycznego”, wystarczy wejść na stronę: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca i zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny. Każdy potencjalny Dawca szpiku zwiększa szansę na powrót do zdrowia – i bliskich – Pacjenta walczącego z nowotworem krwi.