Edukacja artystyczna dla najmłodszych!

W Gminie Wołów od sierpnia realizowany jest projekt „Akademia Artysty – sztuka i

edukacja”. To kolejne działanie z obszaru kultury i sztuki, którego pomysłodawcą jest

Fundację MY, czyli dobrze znany zespół: Natalia Gołubowska, Mateusz Skrzypicki i Róża

Gołubowska.



Od 2019 roku zespół Fundacji MY działa na rzecz rozwoju edukacji artystycznej –

profesjonalnej, a zarazem bezpłatnej oferty z obszaru sztuki i muzyki, skierowanej do

różnorodnej grupy odbiorców. Projekt „Akademia Artysty – sztuka i edukacja” to pierwsze

tak duże przedsięwzięcie lokalnych aktywistów i edukatorów sfinansowane przez

Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030.



Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych



Projekt to ciekawa i oryginalna propozycja skierowana do najmłodszych

mieszkańców gminy Wołów – dzieci od 4 do 6 roku życia. Zaproszenie do „Akademii

Artysty” przyjęło 5 oddziałów przedszkolnych: Przedszkole nr 2 „Słoneczko” w Wołowie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, Szkoła Podstawowa im.

Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w

Wołowie, Punkt Przedszkolny Kubusia Puchatka w Krzydlinie Małej, dzięki czemu

autorskim programem objętych zostało ponad 160 osób.



Cykl warsztatów to 16 twórczych wyzwań, które zapraszają młodych uczestników

do kreatywnego poznawania sztuki i muzyki, polskich artystów i kompozytorów. W

ramach godzinnych spotkań dzieci wraz z prowadzącymi warsztaty – Natalią Gołubowską

z Otwartego Zakładu Artystycznego i Różą Gołubowską z ALT music – wcielają się w

projektantów, fotografów, malarzy, grafików, tworzą orkiestrę, czy rejestrują dźwięki.

Efekty działań zostaną zaprezentowane w czerwcu na podsumowaniu – wystawie i

wspólnym świętowaniu.



Akademia Artysty – współpraca i rozwój partnerstw



Ideą projektu jest również rozwój sieci, grupy wsparcia i wzajemnej wymiany. To

pierwsza taka inicjatywa, w której spotykają się nauczyciele i animatorzy. Inspirujące

rozmowy połączone są ze zdobywaniem nowych kompetencji, wiedzy oraz

doświadczenia z 6 obszarów tematycznych: „Sztuka recyklingu”, „Sztuka lokalna”,

„Sztuka różnorodności”, „Sztuka słuchania”, „Sztuka wyboru (prawo autorskie w

praktyce)”, „Sztuka dialogu”. Szkolenia prowadzą cenione edukatorki m.in. Weronika

Idzikowska, Pola Rożek, Magdalena Kreis oraz lokalne edukatorki i edukatorzy. W tym

roku powstaje również książka z autorskimi tekstami i kartami pracy. Publikacja pojawi się

w formie cyfrowej oraz papierowej i trafi do 21 instytucji na terenie gminy Wołów.

Obcowanie ze sztuką i muzyką

Korzyści płynące z działań edukacyjno-artystycznych napędzają zespół fundacji do

tworzenia kolejnych aktywności i włączania nowych grup odbiorców. Dzięki takim

inicjatywom dzieci i dorośli poznają nowe narzędzia i sposoby pracy twórczej. Ćwiczenia

ze sztuką rozwijają kreatywność oraz ciekawość, która budowana od najmłodszych lat

niweluje późniejsze różnice w odbiorze i chęci uczestnictwa w kulturze. To również okazja

do rozwijania pasji i zainteresowań, poznawania własnych preferencji. Kształtowania

abstrakcyjnego i krytycznego myślenia oraz estetyki i wrażliwość na otaczający nas

krajobraz. Różnorodność materiałów i narzędzi, którymi pracują dzieci, rozwija manualne

zdolności oraz zaprasza młodego odbiorcę do procesu twórczego, którego początek

rozpoczyna się od inspiracji. Wolność tworzenia to możliwość pokazania własnej

indywidualności, jak okazuje się 4, 5 i 6 latki mają wiele własnych pomysłów na

rozwiązanie jednego zagadnienia.



Natalia, Mateusz i Róża mają nadzieję i wierzą, że to dopiero początek wielkiej przygody

ze sztuką i muzyką w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Wołów. „Akademia

Artysty” pokazała, jak wartościowe i potrzebne są działania artystyczne dla dzieci.

Zapraszamy do śledzenia strony projektu na Facebooku Akademia Artysty – sztuka i

edukacja. Więcej informacji o projekcie oraz bogata dokumentacja fotograficzna

dostępna na stronie www.fundacjamy.pl