Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta po liftingu

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie zaktualizowało swoje elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

– Nowy eBOK to nie tylko odświeżona szata graficzna, czytelne wykresy przedstawiające zużycie wody, ale również możliwość płatności online – informuje Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie, które wszystkich niekorzystających do tej pory z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zachęca do zarejestrowania się. – Dzięki platformie eBOK, zyskuje się łatwy i wygodny dostęp do swojego konta z rozliczeniami. Przy rejestracji wystarczy podać tylko numer klienta i numer faktury – informuje Przedsiębiorstwo.