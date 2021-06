Emka Inwest buduje już 10 lat! Czas na nowe wyzwania

Pierwsze było Osiedle Leśmiana w Brzegu Dolnym. Dziś Emka Inwest ma za sobą kilka dużych inwestycji i szykuje się do kolejnej – Starej Cegielni w Wołowie. Deweloper wybudował na lokalnym rynku już ponad 400 mieszkań i 20 lokali użytkowych na zagospodarowanych osiedlach.

Emka Inwest na rynku działa od 10 lat. W swoim portfolio ma wiele zrealizowanych inwestycji na naszym terenie. -Przy ul. Leśmiana w Brzegu Dolnym, wybudowaliśmy cztery inwestycje. To były nasze początki – mówi deweloper. Bloki powstają w szybkim tempie. Cieszy to mieszkańców, którzy spełniają swoje marzenia o zamieszkaniu na nowym osiedlu z nowoczesną architekturą, zagospodarowanym terenem, windami czy garażami, miejscami postojowymi i lokalami użytkowymi. Takie powstały przy inwestycji „Leśmiana IV”, gdzie oprócz 155 mieszkań wybudowano 20 lokali

użytkowych. Są w nich sklepy, banki, gabinety lekarskie, salony urody. To udogodnienie, powoduje, że wiele spraw możemy załatwić na osiedlu. Obecnie deweloper realizuje w Brzegu Dolnym inwestycję przy ul. Wyszyńskiego. Powstaje

tam 115 mieszkań. Atutem tej inwestycji są windy w każdej klatce i miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Warto dodać, że bloki powstają w centrum życia miasta, gdzie blisko jest do istniejących w pobliżu marketów i wyjazdu na obwodnice, którą można w 30 minut dojechać do Wrocławia. To duże udogodnienie dla młodych rodzin z dziećmi i dla starszych, którzy chcą mieć blisko do ważnych punktów, jak szkoła, przedszkole, basen, przychodnia, szpital czy market.

Jednocześnie osiedla położone są z dala od głównej ulicy, sprawiając że mamy mieszkanie położone w spokojnym miejscu.

Czas na nowe wyzwania – Stara Cegielnia w Wołowie

Emka Inwest obecnie planuje kolejną inwestycję pod nazwą “Stara Cegielnia”, która powstanie przy ul. Leśnej. Zaplanowano tam budowę trzech bloków.Ta inwestycja cechować się będzie odmienną architekturą, niż nasze poprzednie – mówi deweloper. – Będą to budynki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z dwuspadzistymi dachami z lukarnami. Będzie również parking podziemny i windy. To co przyciągnęło dewelopera do Wołowa, to między innymi nowe drogi i lepsza komunikacja. W ostatnim czasie Gmina otrzymała 20 milionów złotych na budowę wiaduktu i”Śródmiejskiego Obejścia Wołowa”. – To dla nas dobra wiadomość, ponieważ zjazd z obwodnicy będzie znajdował się tuż obok naszej inwestycji – Starej Cegielni – mówi deweloper. – To rozwiązanie bardzo ułatwi transport przyszłym mieszkańcom, którzy zdecydują się tu na zakup mieszkania. Te, które tam powstaną będą miały balkon lub taras ziemny i komórkę lokatorską. Budynki przystosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Dla wygody mieszkańców zaprojektowano między innymi windy do poziomu garażu podziemnego. Inwestycja w Wołowie jest elementem naszej ekspansywnej strategii – dodaje deweloper. – Pierwsza w innym mieście, niż Brzeg Dolny. Już teraz możemy powiedzieć, że to nie będzie nasza jedyna inwestycja w Wołowie. Budowa rusza w czerwcu bieżącego roku. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się już niebawem z ofertą mieszkań na stronie www.emka-inwest.pl lub bezpośrednio dzwoniąc do biura sprzedaży, tel. +48607462503.