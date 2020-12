Facemodeling to naturalna metoda nie tylko dla kobiet

Zapraszamy do rozmowy z Moniką Stadnik z Gabinetu Kosmetycznego Trzy Róże w Brzegu Dolnym.

W twoim gabinecie kosmetycznym jest wiele ciekawych propozycji dotyczących dbania o ciało, skórę. Ostatnio poszerzyłaś ofertę o naturalne metody. Dlaczego?

To prawda, w ofercie mojego gabinetu pojawiła się manualna terapia twarzy jaką jest Facemodeling. Szukałam skutecznego rozwiązania na podkreślenie oraz przywrócenie naturalnego piękna. Większość urządzeń kosmetycznych działa na poziomie naskórka. Natomiast biomechanizm starzenia się jest bardziej skomplikowany i rozpoczyna się głębiej. Wybrałam Facemodeling ponieważ przekonałam się o jego skuteczności oraz bezpieczeństwie. Uwielbiam masaż, dotyk, a moim klientkom oferuję tylko zabiegi, które naprawdę działają.

Czym jest Facemodeling? Na czym polega?

Facemodeling to holistyczna i w pełni naturalna metoda odmładzania i modelowania twarzy. Łączy w sobie wiele unikalnych technik takich jak: mioplastyka, osteoplastyka, masaż transbukalny, kapilaroterapia oraz

kinesiotaping estetyczny – który tak cię zaciekawił. To właśnie nim kończę zabieg i klientki wychodzą z mojego gabinetu z kolorowymi taśmami

i ściągają je po 8-10 godzinach. Taśmy dzięki swojej budowie przedłużają efekty mojej manualnej pracy. Relaksują mięśnie i pomagają w usuwaniu obrzęków. Warto tez powiedzieć o tym, że terapia Facemodeling została

stworzona przez Polkę – kosmetolożkę Anetę Hregorowicz- Gorlo, moją wspaniałą nauczycielkę, dzięki której w sopockiej Akademii poznałam tajniki manualnych terapii. Facemodeling obejmuje nie tylko twarz, ale

również dekolt, szyję, kark, głowę oraz piersi.

Komu polecasz tę metodę?

Facemodeling to terapia dedykowana dla każdego, niezależnie od płci czy wieku. Jest to zabieg dla osób, które chcą zmniejszyć widoczność zmarszczek, wiotkość skóry, poprawić owal twarzy, unieść opadające powieki, wydłużyć szyję, zminimalizować wszelkie asymetrie, rozjaśnić cienie pod oczami czy też usunąć obrzęki oraz napięcia mięśniowe.

Po jakim czasie widocznie są pierwsze efekty poprawienia napięcia skóry twarzy, zmniejszenia zmarszczek?

Już po pierwszym zabiegu widzimy efekty. Skóra jest wypoczęta, promienna, zrelaksowana. W oczach klientki widać błysk. Już wtedy w naszych tkankach zachodzą znany na poziomie komórkowym. Aby utrzymać wymarzone efekty należy powtarzać zabieg co 3 – 4 tygodnie, a seria zabiegów jest dobierana indywidualnie, ponieważ jest to naturalna metoda odmładzania, a każdy z nas jest inny i prowadzi inny tryb życia.

Czy są jakieś ograniczenia, przeciwskazania w facemodelingu?

Przeciwskazania: stany zapalne, trądzik krostkowy i ropny, przerwana ciągłość naskórka, stany ropne jamy ustnej, świeże ekstrakcje zębów, ciąża zagrożona, gorączka, choroba nowotworowa, guzki niewiadomego pochodzenia, ciężkie choroby serca, choroby psychiczne.

Czy korzystają z tych zabiegów mężczyźni?

Mężczyźni również korzystają z Facemodelingu, jednak do mojego gabinetu przychodzą głównie kobiety.

Jak sądzisz, czy nieinwazyjne metody poprawiające wygląd twarzy zastąpią

w niedługim czasie zabiegi i operacje chirurgiczne?

Obecnie coraz więcej osób poszukuje naturalnych metod odmładzania, ponieważ wzrasta nasz świadomość. Ten kto zna biomechanizm starzenia się nie zaproponuje ci wbicia igły z cudownym eliksirem, ponieważ

takiego nie ma. Najlepszym pokarmem i składnikiem odżywczym dla naszych tkanek jest nasza własna krew. A terapia Facemodeling pomaga w jej transporcie do tkanek. Pomaga w rewitalizacji. To działa jak „fontanna młodości” dla skóry. Nie zatrzymamy procesu starzenia się, ale możemy go

opóźnić i poprawić swój wygląd zewnętrzny oraz samopoczucie a to w obecnej dobie jest bardzo ważne.