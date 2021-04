Gratulacje dla licealistów z Kopernika!

Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie świetnie poradzili sobie z próbną maturą organizowaną przez wydawnictwo OPERON. Wśród dolnośląskich szkół, które przystąpiły do próbnego egzaminu z Operonem licealiści z Kopernika uplasowali się z wynikami na trzecim miejscu zaraz za Zespołem Szkół Społecznych z Kłodzka oraz Niepubliczną Szkoła Mistrzostwa Sportowego “Junior”.

Próbna Matura z Operonem to ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całym kraju. – Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny system przygotowań do matury. Próbny egzamin organizujemy od 2007 r. Co roku przystępują do niego tysiące szkół z całej Polski – informują organizatorzy egzaminu.

/fot. LO FB/