Jakie obostrzenia będą obowiązywać w naszym regionie? Minister przedstawił informację

– Apogeum zakażeń trzeciej fali mamy za sobą. Wydaje się, że apogeum w szpitalach też mamy za sobą. Ale cały czas poziom zakażeń i hospitalizacji utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski.

– Analizując sytuację staramy się patrzeć na regiony. Widzimy wyraźny spadek zakażeń na 100 tys. we wszystkich regionach, ale nadal mamy regiony, gdzie sytuacja jest trudna. Do tych regionów należy woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie – mówi minister. – Lepsza sytuacja wydaje się w woj. podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. – Jeśli chodzi o województwa, gdzie mamy trudną sytuację, utrzymujemy tam wszystkie obowiązujące dotąd obostrzenia. W pozostałych będą zmiany – powiedział minister, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi dokładny plan dotyczący maja. – Odniesiemy się do komunii, wesel, do funkcjonowania gastronomii, hoteli – oznajmił.