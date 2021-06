Jeśli nie teraz, to nigdy

Radni sejmiku z klubu Nowoczesna+: Stanisław Huskowski, Marzena Majdzik i Ryszard Lech uczestniczyli w spotkaniu w Wołowie z samorządowcami północnej części województwa: burmistrzami: Wołowa – Dariuszem Chmurą, Prusic Igorem Bandrowiczem, Żmigrodu – Robertem Lewandowskim, Obornik Śląskich – Adamem Poprawą, Milicza – Piotrem Lechem i zastępcą Łukaszem Rokitą, wójtami: Krośnic- Andrzejem Białym, Cieszkowa – Ignacym Miecznikowskim, Wiszni Małej – Jakubem Bronowickim, starostami: powiatu trzebnickiego Małgorzatą Matusiak, powiatu milickiego Sławomirem Strzeleckim.



Spotkanie w Wołowie, które odbyło się z inicjatywy klubu sejmikowego Nowoczesnej+, otworzył gospodarz, burmistrz Dariusz Chmura, który powitał zebranych i podziękował za to, że samorządowcy mogą – za pośrednictwem radnych – zgłosić swoje uwagi co do redystrybucji środków unijnych w perspektywie lat 2021-2027. Radna Marzena Majdzik oznajmiła, że trwają negocjacje z marszałkiem Przybylskim odnośnie warunkowego wsparcia przez klub Nowoczesnej+ ważnych dla Sejmiku Dolnośląskiego głosowań, jest ono jednak uzależnione od zdania samorządowców z Dolnego Śląska. Radny Ryszard Lech wspomniał, że wkrótce będzie uczestniczył w otwarciu trzebnickiej części Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej i że będzie to moment, który symbolicznie zamknie dobry czas jego współpracy z północną częścią województwa: – Przyszedł czas na nowe otwarcie – mówił Lech. Radny Stanisław Huskowski podkreślał, jak ważne jest to, by środki unijne były dzielone transparentnie i sprawiedliwie, a nie według partyjnego klucza.

Wypowiadający się samorządowcy z północnej części województwa byli jednomyślni. – Bez środków unijnych powiaty

takie jak moje nie mają szans na inwestycje, bo są za słabe – mówił starosta milicki Sławomir Strzelecki. – Nie dostałem

ani grosza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dlatego bardzo liczę na przejrzysty sposób podziału środków

europejskich – mówił burmistrz Żmigrodu, Robert Lewandowski. – Jeśli nie teraz, to nigdy – mobilizował wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki i dodał: – Los naszych samorządów spoczywa w waszych rękach. Trzymam

za was kciuki, bo to jest ważne dla mojej gminy, a burmistrz Prusic Igor Bandrowicz podkreślał: – Po raz pierwszy, odkąd

pamiętam, radni sejmikowi konsultują z samorządowcami decyzje polityczne. Niech to się stanie dobrą tradycją!