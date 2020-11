Kiedy emocje biorą górę nad zakupami

Kupiłam przez internet buty. Dzień przed dostawą kurierem, otrzymałam smsa, że paczka jest do odbioru w paczkomacie i mam za nią zapłacić kartą. Już chciałam to zrobić, ale nie miałam aplikacji do paczkomatu. Jak oszuści wiedzieli, że czekam na przesyłkę? – opowiada nasza Czytelniczka.

To jedna z historii naszych mieszkańców. Pani Oli udało się. Nie weszła na fałszywy link przez który wprowadziłaby oszustów do swojego banku. Jak mówi, córka zwróciła jej uwagę, że to oszustwo. – Ucieszyłam się, że buty są

już do odbioru i zapomniałam, że zamawiałam je kurierem – opowiada czytelniczka. – Gdybym miała aplikacje do paczkomatu, odruchowo, w emocjach, zapłaciłabym. I nie wiem jakby to się skończyło? Zastanawia się,

skąd oszuści mieli informacje, że czekałam na paczkę? – To tylko wskazuje jak przestępcy mają dostęp do różnych informacji, jak ze sobą być może współpracują przez różne firmy, itp. Nigdy nie płacę z góry, zawsze przy odbiorze, a tu nagle taka niemiła sytuacja. Widać jak są zdesperowani – ocenia pani Ola. Ale podobnych sytuacji, w których możemy być oszukani w internecie, jest więcej. – Jak pokazują zgłoszenia, schemat jest często taki sam. Osoby zakupują towar przez internet, a następnie pomimo uiszczenia opłaty nie otrzymują go. Nie ma znaczenia czy chodzi o odzież, telefon, przedmioty wielkogabarytowe, czy też specjalistyczny sprzęt o znacznej

wartości. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że sprawcy podchodząc umiejętnie do klienta są w stanie przekonać go do wpłaty kilkutysięcznej zaliczki za pojazd – mówi sierż. szt. Marzena Pawlik z komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Wołowie przypomina o kilku zasadach, które z pewnością pomogą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji:

– zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych

– logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów dostępu do internetu,

– sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić,

– sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować, – otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

– zamawiając sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza oryginalne

oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi,

– kupując telefon komórkowy zapytaj o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i dokumentacji,

– staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza

aukcją, wówczas dochodzenie swoich praw jest utrudnione,

– unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż

mogą one pochodzić z przestępstwa,

– zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona

stanowić dowód w sprawie,

– płacąc kartą kredytową upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki),

– nigdy nie udostępniaj swoich haseł

Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany zgłoś ten fakt na Policję. Nie zapomnij wtedy zabrać dokumentacji związanej z transakcją tj.: – datę i numer aukcji, jej przed miot oraz wylicytowaną cenę,

– nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy,

– sposób kontaktu ze sprzedają cym: jego e-mail, nr telefonu, adres,

– sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

*Materiał powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta „Media bliżej ludzi”, finansowanego ze środków Departamentu Stanu USA.