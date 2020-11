Kiedy otwarcie gastronomii, galerii, siłowni i basenów?Pojawiły się wstępne daty

Profesor Andrzej Horban, szef doradców premiera ds. epidemii powiedział dzisiaj w rozmowie z Radiem Zet, że najwcześniej w połowie grudnia możemy spodziewać się zniesienia części obostrzeń obowiązujących w Polsce.

– Jeżeli wszyscy utrzymają ten sposób zachowania, jak w tej chwili, to liczba nowych zachorowań powinna spadać. Jak zacznie spadać to jesteśmy na zupełnie dobrej drodze – stwierdził doradca premiera. – Jeżeli będziemy stosowali się do zaleceń, to istnieje bardzo duża szansa, że w okolicach świąt będziemy w miarę normalnie funkcjonować i zdecydowana część zaleceń zostanie wycofana.

Prof. Horban nie wykluczył też, że w grudniu uczniowie wrócą do szkół. – Wszystko zależy od tego, co się będzie działo w ciągu dwóch najbliższych tygodni – powiedział. Tuż przed Bożym Narodzeniem sklepy mogą zostać otwarte duże sklepy. – Jeżeli będziemy stosowali się do zaleceń, istnieje bardzo duża szansa, że w okolicach świąt będziemy w miarę normalnie funkcjonować – stwierdził doradca premiera.

Jest też szansa, że w pierwszej połowie grudnia otwarta zostanie gastronomia, siłownie i baseny.