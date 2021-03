Kiedy ZUS wypłaci czternastą emeryturę?

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dwie dodatkowe emerytury. To będą 13 i 14 emerytura. Ta ostatnia wpłynie na konta seniorów wraz z listopadowym przekazem z ZUS.



Dodatkowe wypłaty są naliczane z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku żeby je dostać. Dzisiaj, w poniedziałek, 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r.

o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ta dodatkowa wypłata będzie na kontach naszych seniorów wraz z listopadową ich własną emeryturą – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tzw.

czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto – dodaje. Rzeczniczka podkreśla, że jest to już kolejne dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS. W kwietniu tego roku ZUS wypłaci 13 emeryturę. Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do

tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem

opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.