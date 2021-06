Kierowca jechał zbyt szybko. Uderzył w drzewo. Policja ostrzega i apeluje

1 czerwca około godziny 21:00 na ul. Leśnej w Wołowie doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Kierowca samochodu osobowego m-ki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drzewo.

1 czerwca bokoło godziny 21:00 wołowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Leśnej w Wołowie. Kierowca pojazdu m-ki BWM nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drzewo. Na miejsce skierowano Zespól Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wyniku zdarzenia 24-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego z obrażeniami kończyn dolnych został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Po zakończeniu czynności, pojazd przekazano rodzinie poszkodowanego mężczyzny.