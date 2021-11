Kolejna rodzina z powiatu szuka darczyńców

Akcja Szlachetnej Paczki trwa. W bazie pojawiają się kolejne rodziny z naszego powiatu. Oto historia i potrzeby Pani Izabeli oraz jej bliskich.

Pani Izabela wraz z mężem wychowują dwójkę dzieci. Starszy syn ma stwierdzony autyzm oraz niepełnosprawność intelektualną, natomiast młodszy syn uczęszcza do przedszkola. W tym czasie rodzice zajmują się starszym synem, który wymaga pomocy w codziennych, podstawowych czynnościach. Pani Izabela nie pracuje, zajmuje się synem, a ponadto sama nie cieszy się pełnym zdrowiem – od jakiegoś czasu choruje na depresję. Jedynie pan Michał ma prawo jazdy i to na nim spoczywa obowiązek transportu syna na rehabilitację, a także żony na wizyty do psychologa i psychiatry. Mężczyzna pracuje dorywczo, ponieważ potrzebuje elastycznych godzin pracy, żeby móc pogodzić zajęcie zarobkowe z obowiązkami rodzinnymi. Niestety nie jest łatwo znaleźć mu taką pracę, która pozwoli na zajęcie się chorymi członkami rodziny. Kwota miesięcznego dochodu rodziny to 4200 zł, na którą składają się pieniądze ze świadczeń i zasiłków oraz niewielkie kwoty zarabiane przez pana Michała w pracy dorywczej, a suma kosztów to 1705 zł. Dochód na jednego członka rodziny wynosi 625 zł.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny*

1. Ława z 4 pufami

Rodzina nie ma gdzie wspólnie zjeść posiłków, a także nie ma środków na zakup odpowiednich mebli

2. Środki czystości

Po zakupieniu leków i jedzenie rodzinie często nie zostaje wystarczająco pieniędzy na zakup środków czystości.

3. Żywność

dzięki zaoszczędzonym pieniądzom rodzinie będzie łatwiej wykupić leki.

To bardzo ważne, abyś wybierając tę Rodzinę był w stanie spełnić wyróżnione, 3 kluczowe potrzeby.

