Kolejne inwestycje drogowe do kosza? Starostwo nie chce współpracować z gminą [WIDEO]

9 grudnia burmistrz gminy Wołów zamieścił wideo, w którym wymienia dwie wstrzymane inwestycje drogowe. Powodem jest brak chęci współpracy starostwa powiatowego z gminą Wołów. Na potwierdzenie swoich słów, Dariusz Chmura opublikował korespondencję jaką wymienił ze starostą i zachęca do jej dokładnego przeczytania. Przy okazji apeluje też do wszystkich radnych powiatowych: “Tak się nie współpracuje”.



– Kolejne inwestycje drogowe mogą nie dojść do skutku w naszej gminie, w naszym powiecie. Rzecz dotyczy dwóch remontów. Jeden to Straszowice – Pełczyn, drugi skrzyżowanie drogi 338 – Stobno – mówi w swoim wideo burmistrz Wołowa.

Dariusz Chmura wysłał pismo 5 listopada 2021 r. do starostwa powiatowego w sprawie remontu drogi Straszowice – Pełczyn. Dostał negatywną odpowiedź 8 grudnia 2021 r., podpisaną przez samego starostę Jarosława Dziarskiego. Chmura apeluje więc do radnych o przekonanie starosty do zmiany decyzji. – Umówiliśmy się, że po 30 procent na drogę wojewódzką w utrzymaniu powiatu Straszowice – Pełczyn dadzą trzy samorządy: gmina Wołów, powiat wołowski i województwo dolnośląskie. Pan starosta tym pismem tę inwestycję wyklucza – podkreśla włodarz gminy Wołów.

Drugą inwestycją miała być przebudowa skrzyżowania drogi 338 z drogą powiatową w kierunku Stobna. Gmina Wołów poprosiła starostwo o dołożenie się do tego remontu 400 tys. złotych. Starosta zaproponował maksymalnie 70 tys. zł.

– Przeczytajcie sobie Państwo uważnie te dwa pisma. Wychodzące moje i odpowiedź starosty. I apel do wszystkich radych powiatowych; tak się nie współpracuje. My mamy chcieć i potrafić działać na rzecz lokalnej społeczności. Pan starosta ani nie chce, ani widać nie potrafi – dodaje Chmura.

