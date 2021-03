Kolejne obostrzenia, a może lockdown? Trudna sytuacja także na Dolnym Śląsku

– Sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. Będziemy się bardzo uważnie przyglądali, co będzie dalej – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – Jeśli będziemy mieli do czynienia z dużym przyspieszeniem zachorowań, to konsekwencją będą decyzję co do obostrzeń obowiązujących w całym kraju.

– Biorąc pod uwagę naszą tradycję, trudno sobie wyobrażać, by święta odbyły się bez wizyty w kościołach, oczywiście wszystko to musi odbywać się z zachowaniem norm i obostrzeń – stwierdził minister zapytany o zamknięcie kościołów na Święta Wielkanocne. – Wzrost osiąga dynamikę 75. proc. w stosunku do zeszłego tygodnia. To bardzo niepokojące. W ubiegłych dniach wzrost raczej spadał z poziomu 30 do 20 proc. – powiedział Niedzielski. – Trudna sytuacja jest także w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, śląskim i podkarpackim. Te województwa są na liście alarmowej z powodu zakażeń – poinformował minister zdrowia.