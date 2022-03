Koncert pasyjny w wołowskim kościele

Wołowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pasyjnej modlitwy muzycznej, który odbędzie się 7 kwietnia o godz. 18:00 w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Wołowie.

– Rudego księdza z Wenecji kojarzymy przede wszystkim z jego przesławnymi Porami roku, jednak pamiętajmy, że Vivaldi to nie tylko autor tego przeboju wszechczasów, ale i kilkuset innych koncertów, oper i muzyki religijnej – mówi narrator wydarzenia Jacek Woleński. – I to równie zachwycającej! Do Stabat Mater Vivaldi włączył tylko jednego śpiewaka. Ale za to jakiego! Kontratenora! W naszym wykonaniu weźmie udział Artur Plinta, jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich kontratenorów. Razem z nim Fraś-Vinci Duo, czyli skrzypek Bartłomiej Fraś i wiolonczelistka Julianna Vinci, a także pianista Mateusz Lasatowicz. To nazwiska wybitnych muzyków, gwarantujących najwyższy poziom artystyczny. W sekrecie dodajmy jeszcze, że mamy przygotowane niespodzianki, które dołączamy do oratorium Stabat Mater.